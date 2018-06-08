Лучшие способы удаления волос

Нежелательные волосы беспокоят практически всех людей, они растут на теле и на лице, заставляя продумывать способы избавления от них. На сегодняшний день разработано десять эффективных и универсальных способов удаления волос, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Воск

Процедура удаления волос воском используется человечеством уже не первое столетие, для ее проведения расплавленный воск наносится на участок кожи с волосами, а поверх него накладывается тканая салфетка. Когда воск застывает и захватывает волоски, салфетка энергично отрывается, вырывая волосы с корнем. В качестве альтернативы воску можно использовать уже готовые восковые полоски, технология от этого не меняется. Преимущество данного способа заключается в удалении волос с корнем и продолжительности эффекта, недостатки — в болезненности процедуры и высокой вероятность обжечь кожу горячим воском или полоской.

Бритва

Самый распространенный, но не самый лучший способ для избавления от нежелательной растительности. Суть процедуры заключается в срезании тонким лезвием бритвы части волоса, которая находится над поверхностью кожи. Процедура проводится обыкновенным станком с одним или несколькими лезвиями либо электрической бритвой. Преимущество бритья — это доступность, недостаток — кратковременный эффект. Бритва срезает волос над кожей, он очень быстро отрастает, обрабатываемая зона становится колючей на ощупь.

Лазер

При помощи лазера волосы удаляются один раз и навсегда, для достижения такого результата процедуру нужно повторить несколько раз. Лазер оказывает воздействие на корень волоса, волосяная луковица нагревается и начинает разрушаться. Преимущество лазерной эпиляции — это возможность полного избавления от нежелательных волос, недостатки — высокая стоимость процедуры и необходимость многократного повторения.

Нитки

Этот способ удаления волос похож на выщипывание, но без задействования пинцета, волоски захватываются между нитками и вырываются с корнем. Преимущества перед другими способами заключаются в доступности, а также быстроте проведения процедуры, имеется существенный недостаток — нитки не могут захватить толстые волоски, поэтому данная методика больше подходит для избавления от пушковых волос на лице.

Крем для депиляции

Методика предполагает химическое воздействие и растворение волос при помощи специальных компонентов. Кремы для депиляции растворяют белки, из которых состоит волос. Процедура проходит безболезненно, нужно лишь нанести крем на кожу с нежелательными волосами, затем через 15-20 минут удалить крем с волосами лопаткой или салфеткой, после чего принять душ.

Химическое удаление волос нельзя считать идеальным способом, агрессивные компоненты крема могут вызвать раздражение на коже и другие аллергические реакции.

Выщипывание

Для небольших зон с нежелательными волосами обычно используют пинцет, для удаления волос на теле больше подойдет эпилятор, устройство работает по такому же принципу, совмещая в себе десятки пинцетов. Преимущество выщипывания — удаление волос с корнем и продолжительная гладкость кожи, недостатком является болезненность процедуры.

Шугаринг

Сахарная эпиляция по технологии похожа на восковую, но вместо воска используется сахар. Шугаринг обладает такими же преимуществами, как восковая эпиляция, а также приятным дополнительным эффектом — легким пилингом кожи с отшелушиванием отмерших клеток. Недостаток совпадает с восковой эпиляцией — процедура достаточно болезненна, можно получить ожог.

Лекарственная терапия

В случаях заболеваний с избыточным ростом волос, например, при гирсутизме, врачи назначают препараты для снижения роста, которые принимают внутрь. Если речь идет о нормальном росте волос, типичном по половому признаку, то могут использоваться средства для наружного применения. Косметические средства, содержащие эфлорнитин или его аналоги заметно замедляют рост волос, в некоторых случаях полностью останавливают его. Этот способ прост для применения, но имеет ряд недостатков — крема часто вызывают индивидуальную непереносимость, каждый из них эффективен только на период использования, сразу же после прекращения использования волосы начинают расти вновь.

Электроэпиляция

Это единственный способ, который недоступен для использования в домашних условиях. Специалист при помощи специального прибора подает разряд электрического тока точно в волосяную луковицу, за несколько сеансов луковица полностью разрушается. Преимущество методики в полном избавлении от нежелательных волос, недостатки заключаются в специфике проведения процедуры, она применяется только для небольших участков кожи.

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Абразивные перчатки

Такие перчатки работают по принципу пемзы, они перетирают и фактически отламывают часть волоса, которая находится над кожей. У этой методики есть множество поклонников, но ее использование требует высокой точной. Слишком интенсивное воздействие абразивными перчатками, губками и другими средствами может лишить кожу верхнего слоя и вызвать сильное раздражение.

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