Красим волосы в июле по лунному календарю 2018 года

Индивидуальностью и стилем стремятся привлечь к себе внимание каждый мужчина и каждая женщина. Это выражается в одежде и прическе. Ниже разберемся, какие дни в июле 2018 года благоприятные для покраски волос по Лунному календарю.

Тренды 2018

Мужчины хотят подчеркнуть свой статус в обществе, с такой целью они носят костюмы, выполненные в классическом стиле, делают стрижку для дополнения образа. Рок-музыканты ходят с длинной шевелюрой, украшают ее все цвета радуги, чтобы создать сценический образ.

Хозяйкой в этом году стала Желтая Земляная Собака. Она отдает предпочтение ярким цветам и разнообразию в стиле. Поэтому не нужно бояться экспериментов, в том числе и с цветом волос и формы прически.

yandex_ad_1 Главное найти идеальный вариант, который будет отлично дополнять внешний вид и соответствовать ожиданиям.

Для правильного выбора прически нужно следить за Лунным календарем. В нем определены даты, когда Луна прибывает и когда убывает. Такая информация помогает определиться с датой похода в парикмахерскую с целью новые стрижки, завивки или покраски. Также необходимо обращать внимание на благоприятные дни, чтобы делать специализированный уход за своими локонами.

Покраска волос: благоприятные дни в июле

В июле 2018 года есть перечень благоприятных дней для покраски волос по Лунному календарю. В этот период времени можно проводить иные важные процедуры, среди которых завивки и маникюр.

Лучше всего посещать парикмахерскую или салон красоты в следующие даты:

со 2 по 4 июля;

с 8 по 10 июля;

с 14 по 18 июля;

с 20 по 25 июля;

с 29 по 30 июля.

Для придания блеска локонам, и красивого и хорошего роста наиболее благоприятными днями станут 15-17 июля, а также даты в промежутке с 20 по 25 июля.

На практике существует целый ряд техник в парикмахерских салонах для создания свежего образа. Это колорирование, тонирование и растяжка цвета. Также есть технология дизайна окрашивания и прозрачное окрашивание. В основе завивок лежат разные способы и компоненты. Каждый имеет возможность выбрать наиболее подходящую процедуру. Стоит руководствоваться своими внешними данными, а также структурой и состоянием прядей.

При походе в салон красоты стоит обращать внимание на расположение Луны, поскольку она играет большую роль в манипуляциях с локонами.

По графику получается, что есть неблагоприятные дни, в эти даты не желательно стричься, делать покраску волос. От таких действий волосы пострадают, в них пропадет живой блеск, замедлится рост. Опытные дамы в обязательном порядке заглядывают в Лунный календарь прежде, чем решиться на окрашивание волос в июле 2018 года. Важно подобрать имена благоприятные дни.

Для принятия решения с покраской локонов нужно пройти консультацию у специалистов. Во время самостоятельного выбора нового образа стоит учитывать свои внешние данные, а также личные предпочтения. Мастер в салоне красоты может подобрать правильный цвет, который будет отлично гармонировать с тоном лица.

Обратите внимание, если волосы находятся в плохом состоянии, то перед изменением их цвета нужно делать процедуры по их восстановлению.

yandex_ad_2 Советы по окрашиванию

Не нужно решить с покраской волос. Лучше подобрать наиболее благоприятные дни по Лунному календарю в июле 2018 года. Правила и рекомендации помогут не испортить шевелюру, сохранить здоровье кожи головы. Специалисты советуют придерживаться следующих пунктов:

Сперва нужно понять, насколько структура волос будет эластичной, прочной и толстой. Если пряди слишком сухие и ломкие, то лучше не делать завивку, при которой применяется раствор для сильной фиксации. Для таких подойдет щадящий способ. При наличии плотных, эластичных локонов понадобится раствор, содержащий в себе большую концентрацию вещества, чтобы волосы завились сильнее.

Перед тем как нанести раствор для завивки на кожу головы, в обязательном порядке проводится тест на чувствительность по отношению к компонентам препарата. В противном случае может возникнуть аллергическая реакция. Тест проводится посредством нанесения вещества на запястье руки. Далее нужно подождать около 5 минут. Если реакции на коже не возникло, значит можно начинать процедуру завивки. Если поверхность тела покраснела, то существуют противопоказания по применению такого препарата.

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Не играет роли, будет ли сделана стрижка до завивки, или после нее.

Для посещения парикмахерской обязательно нужно обращать внимание на благоприятные дни в июле 2018 года. Делать покраску и стрижку волос рекомендуется по Лунному календарю. Так можно достигнуть наиболее высокого результата, прическа будет украшать внешность и подчеркивать индивидуальный стиль ее обладателя или обладательницы.

Как правильно красить волосы в июле 2018 года

Многие представительницы прекрасного пола не представляют свою жизнь без покраски. Подавляющее большинство как минимум один раз меняло тон своих локонов. У некоторых для этого есть целый ряд причин.

Непосредственное влияние на цвет волос оказывают модные тенденции. Все хотят выглядеть ярко, современно. С этой целью девушки и парни посещают салоны и парикмахерские. Они постоянно обновляют свой образ. Для поиска стиля нередко нужна консультация у специалиста. Он подбирает тон для прядей, дает советы по мелированию и тонированию.

Некоторые отдают предпочтение окрашиванию локонов в домашних условиях. Дамы самостоятельно подбирают вид красителя. Для выбора краски есть целый ряд критериев. В основе их и лежит структура волос, а также личные пожелания.

На выбор в продаже имеются красители, основе которых лежат натуральные ингредиенты и с использованием химических средств. Широкий выбор профессиональной линии косметики.

Чтобы шевелюре был нанесен минимальный вред, необходимо ориентироваться на наиболее благоприятные дни по Лунному календарю. Несмотря на убеждения профессионалов, все красители небезопасны. Каждый в некоторой степени вредит здоровью локонов.

Для сохранения живого блеска волос специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Перед тем как приступить к покраске, в обязательном порядке нужно проверять аллергическую реакцию на краситель.

К веществу прилагается инструкция. Для приготовления смеси важно учитывать каждый из пунктов.

Краска наносится равномерно на локоны при помощи кисти, краситель должен попадать на отдельные пряди.

В инструкции указывается наиболее оптимальное время для покраски. Как показывает практика, достаточно от 30 до 35 минут. При проведении процедуры используется специальная шапочка. Как только прошло около 10-15 минут, краску нужно эмульгировать.

Волосы хорошо массируют рукой. Если время для выдержки закончено, волосы промываются чистой водой, шампунь добавлять не нужно.

Если нужно резкая смена цвета волос, то лучше не рисковать в домашних условиях, а обратиться к опытному специалисту. Потребуется посещения парикмахерской или салона красоты.