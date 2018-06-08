Модно или нет? Новый имидж Джулии Робертс

Волосы актрисы — предмет зависти большинства девушек планеты, но они стали такими не без бьюти-секретов — Джулия наносит на локоны оливковое масло для придания блеска, а стрижки и укладки много лет доверяет своему другу стилисту Джону Норману (подробнее об этом можно почитать здесь).

В последнее время самой любимой прической актрисы были длинные «пляжные» волны, будто выгоревшие на солнце. Но для съемок в новом сериале «Возвращение домой» ей пришлось расстаться с локонами в пользу небрежного каре и объемной короткой челки. Это не первый шокирующий образ Джулии — помните, как она носила парик с коротким каре цвета платинового блонда в первых кадрах фильма «Красотка»? Еще 10 лучших причесок актрисы за всю карьеру можно найти здесь.

А как вам новый образ Джулии?