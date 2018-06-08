Ещё
Модно или нет? Новый имидж Джулии Робертс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модно или нет? Новый имидж Джулии Робертс 

BeautyHack.ru 56 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Волосы актрисы — предмет зависти большинства девушек планеты, но они стали такими не без бьюти-секретов — Джулия наносит на локоны оливковое масло для придания блеска, а стрижки и укладки много лет доверяет своему другу стилисту Джону Норману (подробнее об этом можно почитать здесь).
В последнее время самой любимой прической актрисы были длинные «пляжные» волны, будто выгоревшие на солнце. Но для съемок в новом сериале «Возвращение домой» ей пришлось расстаться с локонами в пользу небрежного каре и объемной короткой челки. Это не первый шокирующий образ Джулии — помните, как она носила парик с коротким каре цвета платинового блонда в первых кадрах фильма «Красотка»? Еще 10 лучших причесок актрисы за всю карьеру можно найти здесь.
А как вам новый образ Джулии?
BeautyHack.ru: последние новости
Выбор редактора: 5 средства для ухода за осветленными волосами Новая стрижка Кети Топурии — модно или нет? 5 важных правил, которые помогут лучше перенести перелет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»338
Киев заявил о «бегстве» российского корабля143
Путин призвал чиновников к ответу90
Правительство определилось с пенсионным возрастом1353
Цены на бензин рухнули после слов Путина14
Видео
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение