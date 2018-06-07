Какие ингредиенты искать в эффективных шампунях для объема?

Какие типы силиконов существуют и какие из них чаще всего встречаются в шампунях? Чем хороши протеины и аминокислоты шелка в составах? На эти и другие вопросы отвечает врач-дерматовенеролог Нина Сергеева

Чтобы прическа сохраняла объем, нужно, чтобы сам волос был плотным и упругим: не слишком тяжелым и не слишком тонким.

Чаще всего волосы лишены объема из-за того, что повреждены, поэтому они тонкие и мягкие. Обратная ситуация — волос слишком тяжелый (здоровый и плотный от природы) или после кератинового выпрямления (тогда шампунь для объема не справится).

Шампуни для объема могут содержать силиконы, которые обволакивают каждый волос, приподнимая их от корней, и сглаживают чешуйки. Здесь важно знать меру и использовать нужный тип силиконов, чтобы не утяжелить их.

Такой шампунь не повлияет на структуру или состояние волос и только на время сможет увеличить их объем (список средств для объема волос можно посмотреть тут). Лучше всего он подойдет здоровым волосам. Если же они сухие и ломкие, от шампуня для объема будет только хуже. Также не стоит его применять для тонких и осветленных.

Силиконы бывают водорастворимые, частично растворимые и жирорастворимые.

В шампунях чаще всего используются водорастворимые. Они придают блеск волосам, смягчают их и способствуют возникновению обильной пены. Они также образуют легкую пленку и не накапливаются, поскольку полностью смываются водой и обычным шампунем.

Lauryl Methicone Copolyol,

Dimethicone Copolyol,

PEG-10 dimethicone,

Hydroxypropyl polysiloxane

Если в составе указаны эти компоненты, то вы действительно можете рассчитывать на объем после мытья.

Дополнительные очищающие компоненты — например, кислоты (Citric acid, Lactic acid, Salicylic acid), — очищают кожу головы до скрипа, что тоже способствует объему. При кислом pH чешуйки волоса закрываются, поэтому он будет более здоровым, блестящим и упругим.

Шампуни, которые восстанавливают структуру волос, могут увеличить их объем, ведь они становятся более упругими. Главное, чтобы эти компоненты не утяжеляли (как, например, масла). Важны следующие: протеины, аминокислоты шелка, пшеницы, кератин (гидролизованный)

Hydrolyzed Wheat Protein

Hydrolysed Wheat Gluten

Silk amino acids

Hydrolyzed keratin

Hydrolyzed Silk Peptides

Hydrolyzed silk

Уменьшают объем «утяжеляющие» компоненты: жирорастворимые (тяжелые) силиконы, масла (как минеральные, так и натуральные) — они покрывают волос толстой пленкой. Даже если вы подобрали отличный шампунь, не забывайте, что кондиционер не наносят на корни и кожу головы (отступите около 5 см от линии роста волос).

Объему также «вредят» слишком мягкие шампуни, которые плохо удаляют себум и остатки укладочных средств.