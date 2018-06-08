Особенности ухода за телом в летний период

Наконец-то пришло долгожданное лето. Но, к сожалению, жаркие солнечные лучи часто губительны для нашего тела. Так как же поддержать тело в тонусе и красиво выглядеть в таких условиях? МедикФорум собрал советы по уходу за волосами.

Как ухаживать за волосами летом?

Солнце разрушает важные составляющие волос, из-за чего они становятся сухими, ломкими, потускневшими. Соленая вода также разъедает пряди. Лаки, гели, окрашивание, плойки и другие парикмахерские процедуры еще более вредны в летний период. 1. Обязательно использовать головной убор. Косынки, шляпы, кепки, платки. Его отсутствие особенно губительно, если волосы окрашены. 2. Желательно применять защитные средства для волос, особенно если они изначально проблемные. 3. Мыть волосы лучше как можно чаще, ежедневно, хорошо подбирая шампунь. Шампуни с экстрактом коры дуба, оливковым маслом защитят волосы от обезвоживания и сделают шелковистыми. Кедровое масло поможет сухим и ломким волосам. 4. Лучше отказаться от мытья головы водопроводной водой — она слишком жесткая. Следует использовать кипяченую воду или различные отвары. Также вода должна быть не горячей, а теплой. А ополаскивать локоны лучше прохладной или даже холодной водой. 5. Рекомендуется делать летние маски для волос. На основе масла, яиц ли авокадо для сухих волос. На кефире, горчице, ромашке или апельсиновой корке для жирных волос. Для нормальных подойдут средства с травами, картофельные или ржаные маски. 6. Нельзя допускать обезвоживание организма, поскольку это отразится и на волосах. Следует пить достаточно воды, употреблять достаточно фруктов, овощей, витаминов. При очень сухих волосах можно употреблять льняное масло по 1 ст.л. каждый день.

Как ухаживать за кожей лица летом?

Высокие температуры, солнце, ветер оказывают плохое влияние на кожу лица. Очень опасен для дермы переизбыток ультрафиолета: кожа увядает, преждевременно стареет, появляется сухость и зуд. Из-за жары появляется потливость, лицо блестит, поры забиваются пылью, ветер сушит. Конечно, все это происходит постепенно и этого можно избежать при организации правильного ухода.

1. Умываться нужно теплой водой. Холодная вода сужает сосуды и оказывает негативное влияние на эластичность кожи. Горячая расширяет сосуды, чем ведет к потере жировой защиты. 2. Обязательно применять увлажняющий крем. Ежедневно. Он должен быть легким и содержать защищающий от солнца компонент SPF, чем больше, тем лучше. Самый надежный — SPF 30. 3. Желательно делать маски для лица. Хороший вариант — народные рецепты, поскольку они 100% натуральны. Покупные средства можно использовать только если это действительно проверенная фирма. 4. Важен отказ от химического пилинга, механических чисток. Все это — термическое воздействие на все слои эпидермиса. Значит, после этого нужно будет обеспечить коже максимальное увлажнение, что не всегда удобно. 5. Всегда важно питаться правильно — овощи, фрукты, соки и простая вода. Витамины обеспечат коже хороший внешний вид, эластичность, приятный цвет и защиту на клеточном уровне. 6. Простые солнечные очки защитят кожу вокруг глаз.

7. Нельзя использовать много макияжа. Можно нанести косметику тонким слоем и обязательно удалить перед сном. Убрать омертвевшие клетки и освежить лицо лучше с помощью народных средств, например, умывание овсяными хлопьями или фруктовые маски. 8. Губы тоже нуждаются в защите. В особо жаркие дни следует наносить на них защитный бальзам. Если они обветрились или просто хочется придать им более свежий вид, можно использовать мед. Нанесите 1 ч.л. меда на губы и кожу вокруг них. Через 10-15 минут все смывают. Эффект заметен уже после первого применения.

Как ухаживать за телом летом?

Летом, когда все ходят в открытой одежде, тело должно быть в хорошей форме, а кожа сверкать здоровьем и красотой. Раздеваясь на пляже, каждый хочет выглядеть превосходно хотя бы для себя. Как достичь этого?

1. Как уже было сказано, ультрафиолет вреден для кожи и для организма в целом. Чрезмерный загар повреждает кожу и даже может стать причиной онкологических заболеваний. Также плохо выглядит неравномерный загар, поэтому нужно регулярно переворачиваться, чтобы солнечные лучи попадали на кожу равномерно. Не забывайте использовать солнцезащитный крем. 2. Необходимо использовать дезодоранты и другие средства от пота, поскольку летом потоотделение гораздо выше. Если этого мало, можно приобрести специальные крема или сделать отвары, которые уменьшают действие потовых желез. 3. Чтобы тело было в хорошем состоянии, необходимо достаточно гулять, пить много воды, правильно питаться, придерживаться здорового образа жизни, и не только летом. 4. Летом организм теряет много влаги, кожа становится вялой, поэтому ее увлажнение как никогда полезно. Специальные косметические средства можно использовать два раза в день, утром и вечером, и по мере необходимости при появлении проблем. 5. Здоровье ног и стоп тоже требует внимания. При повышенной потливости лучше носить открытую обувь. Если день был тяжелый, полезно сделать ванночки из травяных сборов. которые вернут ногам свежесть и бодрость, снимут отек. 6. При возможности, необходимо периодически ходить в сауну или баню. Это очищает кожу и убирает омертвевшие клетки. 7. Обычное мыло убирает защитный слой кожи, поэтому лучше от него отказаться, особенно летом. Лучше выбрать гель для умывания или косметический очиститель. Такое средство не только качественно очистит кожу, но и раскроет поры, что позволит лучше проникнуть крему, нанесенному после умывания. 8. Есть смысл посетить сеансы массажа. Это оказывает расслабляющий эффект на тело и заметно улучшают состояние кожи. 9. Нельзя загорать в обеденное время, когда солнечные лучи наиболее опасны. Принимать солнечные ванны можно до одиннадцати часов дня и после четырех вечера. Промежуток лучше оставить для отдыха или контрастного душа. 10. Летом не желательно брызгать духи на кожу — может возникнуть пигментация и раздражение. Лучше распылить духи в воздухе и войти в «облачко», тогда запах останется на одежде и волосах. Важно помнить, что такого ухода можно придерживаться не только летом, он может стать индивидуальным стилем и образом жизни. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за телом в летнее время.