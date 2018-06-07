Никакой соломы: 5 шагов, чтобы реанимировать сухие волосы и вернуть им блеск

Сухость, ломкость, секущиеся концы — все эти проблемы выходят на первый план летом, когда над нашими волосами начинают в полную силу издеваться солнце, морская вода и ветер. Чтобы противостоять этим факторам, нужно знать несколько простых правил, о которых нам рассказал профессиональный стилист по волосам.

Анна Миронова , топ-стилист парикмахерской «Рябчик»: «Как мы все хорошо знаем, летом солнце начинает свою черную работу, активизируя ультрафиолетовые лучи, которые вводят волосы в стрессовое состояния, разрушают кутикулу — и они становятся сухими, тусклыми, ломкими и похожими на солому. Чтобы вернуть их к жизни, нужен правильный уход».

Делай раз Летом кожа головы пачкается гораздо быстрее, чем зимой, и вместе с этим она может становиться более раздраженной. Главная задача шампуня — мягко и бережно очищать кожу головы. Мыть ее стоит по мере загрязнения, даже если это нужно делать ежедневно, так как кожное сало и грязь закупоривают поры, тем самым не пропуская кислород к луковицам. В результате чего волосы ослабевают.

Шампунь должен подходить вашему типу волос или быть универсальным. В идеале он должен содержать масла, протеин, кератин и экстракты трав.

Два, три Еще в твоем арсенале должны появиться (хотя, возможно, они и были, но теперь ими точно придется пользоваться, чтобы победить «солому») кондиционер и маска для волос. Первый нужен для того, чтобы закрыть чешуйки, которые открыл шампунь, сохраняя влагу в каждом волоске и возвращая волосам гладкость и блеск. Вот кондиционер стоит использовать каждый раз после шампуня. Но помним, что наносится он только на длину, обходя корни стороной.

Если кондиционер работает на поверхности, то маска проникает в более глубокие слои волоса, питая, восстанавливая и укрепляя структуру. Использовать их стоит 1−2 раза в неделю.

Четыре

После того как волосы чистые, а кутикулы закрытые, стоит переходить на несмываемый уход, который продолжит процесс увлажнения, восстановления волос, а также способствует легкому расчесыванию без эффекта утяжеления. Это средство может быть в виде спрея, масла, флюида или сыворотки. В период солнечной активности стоит остановить свой выбор на средствах с пометкой «SUN» или «SPF» — они создают тонкую защитную пленку на волосах.

Несмываемые средства можно наносить либо на сухие, либо на влажные, но отжатые полотенцем волосы. Они нужны для защиты и увлажнения волоса, способствуют легкому расчесыванию, не утяжеляют волосы.

Отдельно хочется отметить масла для волос, которые мгновенно улучшают их структуру, возвращая к жизни. И их можно использовать несколькими способами.

Нанести на сухие волосы за 10−20 минут перед мытьем головы — масло даст защитную пленку и волосы не пересушатся при мытье.

Отправляясь в отпуск, возьми с собой небольшой флакончик масла, который ты можешь носить с собой. Перед тем как идти на пляж, нанеси пару капель масла на волосы, отступая 5−10 см от корней, — оно защитит шевелюру от негативного воздействия соленой воды и солнца.

А после моря или бассейна лучше сделать процедуру глубокого ухода: добавь несколько капель масла в маску — оно выступит проводником и доставит все необходимые питательные компоненты в глубокие слои волоса.

Пять

Что касается летних укладок, то тут действует правило: чем меньше и проще, тем лучше. Фен, утюг, плойка приносят большой вред волосам, поэтому ими лучше не злоупотреблять. А если ты и собралась делать укладку, то вначале нанеси термозащитное средство, чтобы снизить негативное влияние высоких температур. И вообще, модные тенеденции вот уже несколько сезонов подряд говорят о том, что естественные укладки сейчас на пике. Поэтому дай волосам высохнуть самостоятельно — и твоя суперкрутая укладка готова!