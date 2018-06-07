«Бог шельму метит!»: почему на Руси так считали

Людей с рыжим цветом волос всего 2 процента населения Земли. Рыжеволосые всегда привлекали к себе повышенное внимание. О них ходят мифы и легенды. Их многие любят, а некоторые боятся.

«Бог шельму метит!»

Любопытна мистическая подоплека в отношении к рыжим на протяжении веков. Древние греки считали, что после смерти рыжие люди перерождаются, причем чаще всего в вампиров.

Египтяне считали рыжеволосых красавцев невезучими и предпочитали приносить их в жертву Амону Ра в надежде на прекращение полосы неудач, которая могла преследовать окружающих.

Испанская средневековая инквизиция автоматически причисляла рыжих к похитителям адского огня, они признавались колдунами и ведьмами и сжигались на костре.

А вот римляне, напротив, считали рыжий цвет волос признаком невероятной удачи и даже покупали рыжеволосых рабынь как талисман. В Полинезии также отмечали рыжеволосых людей, как особенных. Считалось, что солнечная шевелюра — признак благородного происхождения и дружелюбного расположения божественных сил.

На Руси, как ни странно, рыжих наградили огромным количеством не самых приятных пословиц и поговорок, таких как «рыжий да красный — человек опасный» и «с черным баню не топи, с рыжим дружбу не води». При этом наши предки по-разному относились к рыжеволосым людям различного происхождения: «Рыжего зырянина создал бог, рыжего татарина — черт».

Кстати, Петр I издал указ, запрещающий рыжим людям занимать высокопоставленные должности в правительстве и свидетельствовать в судах: «…понеже Бог шельму метит!».

Древнее человека

Рыжие волосы приобретаются в результате наследования гена от каждого из родителей. Установлено, что возраст гена, отвечающего за рыжину волос, светлую кожу и веснушки — от 50 до 100 тысяч лет. Это значит, что он гораздо старше генов вида «хомо сапиенс», к которому принадлежит современное человечество.

Доктор Розалинда Хардинг, занимающаяся вопросами генетики и микробиологии в Институте Молекулярной Медицины им. Джона Рэдклиффа, считает, что этот ген появился еще у неандертальцев, населявших Европу 200 тысяч лет назад.

Наибольшее количество рыжих людей живет в Америке — порядка 12 миллионов. Люди с кудрявыми рыжими волосами в большинстве своем встречаются в Шотландии и Ирландии — по 13% и 10% от рыжих всего мира соответственно. В целом, 40% рыжеволосого населения планеты приходится на потомков древних кельтов, которые славились любовью к свободе и независимости.

Рекордное количество пигмента

Рыжая от природы шевелюра содержит рекордное количество пигмента, поэтому перекрасить натуральные рыжие волосы будет гораздо труднее, чем любые другие. Волос с этим пигментом значительно толще по сравнению с темным и светлым. Если посчитать волосинки на голове рыжего человека и сравнить с аналогичной прической, например, блондина, то окажется, что у первого волосинок примерно девяносто тысяч, в то время как у второго — около ста сорока тысяч.

Кроме того, рыжие люди седеют по-особенному — сначала волосы постепенно приобретают более светлый оттенок, и только потом становятся седыми и серебристыми. По статистике, особой популярностью у молодых женщин, решивших перекрасить волосы, пользуются рыжие оттенки. Этот загадочный цвет будто создан, чтобы одновременно притягивать и отпугивать, в медицине даже официально признан термин «джинджерфобия» — боязнь рыжеволосых людей.

Гиперчувствительность

Считается, что рыжие мужчины и женщины отличаются более ярким темпераментом, очень страстны и несдержанны. Этот факт трудно доказать научным способом, зато доподлинно известна повышенная чувствительность кожи рыжеволосых людей — синяки и ссадины у них появляются быстрее, а заживают значительно дольше, чем у людей с темными и светлыми волосами.

К тому же, по утверждениям доктора Эдвина Лайема из Университета Луисвилля в штате Кентукки, «огненным» людям требуется больше анестетика при различных хирургических вмешательствах, в том числе стоматологических манипуляциях, так как болевой порог у рыжих довольно низкий.

Замечено и другое — у рыжих медсестер больные вставали на ноги гораздо быстрее. Светлая кожа рыжеволосых людей в значительно большей степени подвержена влиянию ультрафиолетовой радиации, вот почему им необходимо уделять особое внимание средствам защиты от солнца. Ученые университета Ньюкастла сделали вывод, что кожа человека выделяет два вида меланина, защищающего человека от опасного излучения, а в организме рыжего человека один из этих видов представлен в недостаточном количестве.

Психологические особенности

Цвета волос и кожи характеризуют особенности нервной системы человека. Известно, что у светловолосых и голубоглазых она более чувствительна и ранима, в то время как люди с темными тонами глаз, волос и кожи отличаются меньшей уязвимостью перед внешними воздействиями.

Среди всех типов рыжие — самый малоустойчивый тип, антистрессовые гормоны выделяются у них в наименьшем количестве. Люди с рыжими волосами, на первый взгляд, кажутся спокойными, но на деле они чаще всего отличаются заводным характером и принадлежат к холерическому типу. Этот солнечный цвет волос ассоциируется с огнем, отсюда и пошли стереотипы о неукротимом характере, вспыльчивости, свободолюбии.

По мнению психологов, большинству рыжих с детства приходится испытывать большое психологическое давление (чего стоит одно только «рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!»). Это дает им терпение, непоколебимость решений, самостоятельность, упрямство и способность отстаивать собственное мнение.