Ещё
Лена Перминова сменила имидж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лена Перминова сменила имидж 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Новая стрижка, челка или цвет волос — какой мы будем видеть модель в этом сезоне?
Цветные пряди — тренд, который не выходит из моды уже несколько сезонов. Этим летом Лена решила сделать цветное окрашивание, придав прядям розовый оттенок.
«Автором» преображения it-girl стал творческий партнер L’Oréal Professionnel и арт-директор салона Brush Алексей Нагорский.
Он покрасил локоны модели в актуальный оттенок «розовый кварц» (еще 20 вариантов модного окрашивания, которые предложил нам стилист, можно найти здесь).
А как вам новый цвет волос модели?
BeautyHack.ru: последние новости
Новая стрижка Кети Топурии — модно или нет? Виктория Лопырева: «Я столько всего слышала о себе, что уже давно приобрела иммунитет к критике» Стоп! Чем опасны средства для роста ресниц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзон вступился за Ефремова154
Крым обратился с просьбой к ООН300
Россиянам добавят еще один выходной86
Эксперты шокированы подробностями в тайне перевала Дятлова34
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост483
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
01:21
Ефремова уличили в нарушении закона
Шоу-бизнес
00:43
Кобзон вступился за Ефремова
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
01:08
В белорусском молоке вновь нашли нечто
Экономика СНГ
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
03:14
Самойлову втянули в провокацию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение