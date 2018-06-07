Лена Перминова сменила имидж

Новая стрижка, челка или цвет волос — какой мы будем видеть модель в этом сезоне?

Цветные пряди — тренд, который не выходит из моды уже несколько сезонов. Этим летом Лена решила сделать цветное окрашивание, придав прядям розовый оттенок.

«Автором» преображения it-girl стал творческий партнер L’Oréal Professionnel и арт-директор салона Brush Алексей Нагорский.

Он покрасил локоны модели в актуальный оттенок «розовый кварц» (еще 20 вариантов модного окрашивания, которые предложил нам стилист, можно найти здесь).

А как вам новый цвет волос модели?