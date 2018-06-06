10 способов остаться чистой, если отключили горячую воду — и надолго

Обтирания Обтирания влажными салфетками не заменят полноценный душ, но кожу освежить помогут. Одной пачки должно хватить на все тело. А при отсутствии салфеток можно обтереть кожу влажным полотенцем. После этого нанесите дезодорант — желательно натуральный, на основе минеральных солей, которые устраняют запах и препятствуют размножению бактерий. Интимную зону припудрите детской присыпкой. Такие процедуры позволят надолго сохранить чувство свежести даже в жаркий день. Фитнес-клуб Если вам надоело греть воду и мыться из тазика, запишитесь на пробное занятие в фитнес-клуб — часто такие предоставляются бесплатно. И над фигурой сможете поработать, и душ полноценный принять. Еще один вариант — посещение бассейна. Там помыться вы сможете даже дважды — до и после сеанса плавания. Все же лучше городской бани. Сухой шампунь

Чтобы волосы дольше оставались чистыми, обработайте их сухим шампунем на следующий день после мытья. Нанесите спрей на корни, оставьте его на 5-10 минут, а затем прочешите волосы расческой с редкими зубьями. Шампунь впитает выделения сальных желез, и прическа станет выглядеть намного лучше. Салон красоты Самый простой способ привести волосы в порядок в отсутствии горячей воды — обратиться в салон красоты. За 300-700 рублей вам помоют голову профессиональным шампунем и по желанию сделают маску для волос. Приятный бонус — легкая укладка, которая обычно входит в стоимость. А после сеанса обертывания или массажа вы сможете принять полноценный душ — ограничивать вас в водных процедурах никто не будет. Питание Небольшая корректировка питания поможет вам дольше оставаться чистой, уменьшив выделения пота. Так, на период отключения горячей воды вам стоит отказаться от некоторых специй и пряностей — соли, перца, чеснока, кориандра и имбиря, сократить количество потребляемого чая, кофе, шоколада, газированных напитков, алкоголя и жирного мяса. Зато морковь, гречку, инжир, зелень и кольраби можно есть в неограниченном количестве — эти продукты влияют на сокращение потоотделения. Средства для укладки волос Муссы, пенки, лаки и гели — своеобразный магнит для пыли и других загрязнений. Эти средства утяжеляют волосы, из-за чего их приходится мыть чуть ли не каждый день. На период отключения горячей воды замените их на легкие увлажняющие флюиды или вовсе откажитесь от их использования — так волосы будут оставаться чистыми гораздо дольше. Перчатки для мытья головы

Это средство — настоящее спасение в ситуациях, когда срочно нужно привести волосы в порядок, а возможности их помыть нет. Перчатки пропитаны шампунем, который не нужно смывать. Просто наденьте аксессуар на руку и помассируйте кожу головы и корни волос, чтобы убрать излишнюю жирность — волосы снова станут чистыми и блестящими. Лосьон для тела Обратите внимание на средства по уходу за телом с пометкой «несмываемый». Такая косметика способна заменить душ в поездке или в ситуации, когда нет возможности помыться. Лосьон наносится на кожу с помощью мочалки или чистой ткани. Смывать его не нужно — достаточно просто протереть кожу полотенцем. Такие средства быстро удаляют загрязнения, устраняют неприятные запахи и при этом не раздражают кожу. Абсорбирующее полотенце

Это средство гигиены поможет быстро устранить пот и другие выделения с поверхности кожи. Подобная продукция особенно востребована среди спортсменов и путешественников. Абсорбирующие полотенца в отличие от обычных махровых впитывают больший объем влаги, быстро высыхают и обладают антибактериальным эффектом, препятствуя появлению запаха и инфекции. Губки из бамбукового угля Обычные мочалки оставляют много пены на коже, которую потом приходится смывать водой. Губки из бамбукового угля удаляют загрязнения, пот и ороговевшие частицы без применения мыла или геля для душа. Средство не раздражает кожу и обладает гипоаллергенными свойствами. Конечно, ванну губка не заменит, но для экстренных случаев подходит идеально.