Чем отличаются волосы на голове от волос на теле

Волосяной покров имеется у любого половозрелого и здорового человека. Волосы представляют собой роговые образования, их расположение неравномерно и зависит от пола, возраста, национальности и других особенностей. Но всех людей объединяет тот факт, что волосы на голове и на теле у одного и того же индивида, все-таки отличаются.

Разные оттенки цвета

Как это не удивительно, но почти у всех людей, а у блондинов особенно видны тоновые различия в цвете волос на разных участках тела. Трихологи называют это гетерохромией и не считают какой-либо серьезной патологией. Обычно у светловолосых людей более заметно, что шевелюра на голове ярче и белее, чем брови и ресницы, которые могут быть коричневыми и даже казаться черными. А борода у блондинов и даже у шатенов может вовсе быть рыжей. Зависит такое странное цветовое различие не только от воздействия ультрафиолета, но от степени распределения видов меланина в волосяных покровах разных зон. А это уже наследуется генетически. Подмышки и борода часто имеют схожие оттенки, точно также как цвет волос в области гениталий и на ногах. В то же время волосы на голове и на руках внешне мало отличатся друг от друга и даже на солнце выгорают одинаково. Но все это не касается жгучих брюнетов, африканцев и азиатов. Однако у них также, как и у всех остальных людей, на разных участках тела волосы седеют не одновременно и неравномерно. Первые признаки седины всегда появляются на голове, в области лба и висков.

Длинна волос

Длина и рост волос каждого человека зависит от многих факторов. Например, от соотношения в организме гормонов, в том числе мужских и женских — кортизола, пролактина, тестостерона, прогестерона. И у всех волос на разных участках тела своя фаза роста и длительность, сколько он живет и когда затем отпадает. На голове у многих женщин один и тот же волос может существовать, например, шесть лет и за это время он достигает в длину около семидесяти сантиметров. Но это будет его максимум, дальше он выпадет. У мужчин и у некоторых женщин средняя продолжительность жизни волос на голове — от двух до пяти лет, растут они примерно со скоростью — тридцать пять сотых миллиметра в сутки, диаметр их равняется приблизительно семидесяти микрометрам. Но это у европейцев, азиаты и африканцы обладают более толстыми и прочными волосами.

На теле длительность роста волос обусловлена собственными внутренними биологическими часами и ритмами. На руках, ногах, бороде и лобке они растут не одинаково и их жизнь может длиться от двух до четырех месяцев. До какой длинны за этот период волосы успеют вырастить, такими затем и отпадут. Ресницы и брови имеют самый короткий временной отрезок роста по сравнению со всеми остальными волосами, но весьма длинную жизнь. Большую часть своего цикла эти волоски находятся в стадии замирания, у которой может очень долго не начинаться процесс выпадения. Поэтому брови и ресницы — самые короткие волосы на теле и очень редко их обладатель замечает, что там вообще происходят выпадения. В то время как с головы каждый день при расчесывании удаляются большие скопления волос. Чем старше становится человек и медленнее начинает работать его обмен веществ, тем короче оказывается период роста и больше стадия замирания у его волос.

Длина и расположение волосяной луковицы

Волосяные фолликулы или луковицы располагаются в дерме. В центре каждой фолликулы находится эпителиальный канал из которого и растет волос. Тип волоса по зонам определяет длину его фолликула. Самые короткие фолликулы у бровей и ресниц, а самые длинные — у волос на голове. Эти фолликулы какой-то своей частью даже располагаются под кожей и поскольку они очень объемные, лежат под определенным углом к костям черепа. Поэтому волосы на голове находятся как бы в слегка приподнятом состоянии. Утолщенная часть их фолликулов располагается со стороны, формирующей наклонный угол к коже. Небольшие пучки гладкой микромускулатуры тоже расположены в этой области и в стрессовых ситуациях, а также при низкой температуре окружающей среды, они способны приподнимать волоски у корней еще выше, по аналогии, как это происходит с шерстью животных. На теле человека волосы также способны «вставать дыбом» в экстренных ситуациях, но их небольшие луковицы расположены горизонтально поверхности кожи. Соответственно волосы в состоянии покоя не приподняты, а практически «лежат» на эпидермисе.

Все волосяные луковицы формируются у человека еще до рождения. На голове волосы появляются еще в утробе матери, на теле вырастают только в период полового созревания и в течении дальнейшей жизни новые фолликулы нигде не образуются. Волосяные луковицы могут находиться в стадии «сна» и долгое время или даже всю оставшуюся человеческую жизнь не выталкивать на свет из своего канала стержень волоса. Также все фолликулы способны к полному или частичному разрушению, но оно всегда происходит только на фоне механического или химического воздействия на луковичные ткани.

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