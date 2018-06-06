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Названы оттенки волос, омолаживающие на 10 лет
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Названы оттенки волос, омолаживающие на 10 лет 

МедикФорум 36 минут назад
Фото: МедикФорум
Забудьте о ботоксе и прочих косметических наполнителях. Эксперты рассказали о том, как можно омолодить лицо на 10 лет просто за счёт изменения цвета волос.
Сотни тысяч россиянок тратят целые состояния на покупку разного рода чудодейственных косметических и лекарственных средств, призванных остановить старение и сохранить молодость максимально долго. Но для многих затраты на постоянные инъекции ботокса, ультра-дорогую косметику и продолжительные еженедельные процедуры по уходу за лицом оказываются слишком дорогостоящими. А что бы вы сказали, если бы узнали, что лицо можно омолодить на 10 лет просто за счёт изменений цвета волос? Австралийские стилисты полагают, что добавление разного рода светлых и темных оттенков позволяет творить настоящие чудеса в плане омоложения.
Одним из подобных цветов является оттенок Baby blonde. Именно его мы наблюдаем у малышей. Он считается светлым, но это мягкий тон, который специфическим образом подтягивает кожу лица визуально. Если же женщинам нравятся более темные оттенки, ты необходимо выбирать Brazilian brown, как у модели Изабель Гулар, являющейся «ангелом» бренда Victoria's Secret. Оттенок отлично балансирует тёплые и холодные тона, которые выгодно подчеркивают моложавость кожи при дневном свете и при искусственном освещении. Это не слишком тяжёлый на вид цвет волос, обеспечивающий им сияние.
Наконец, янтарный цвет проделывает аналогичную работу, как бы «вкалывая» глянец нам под кожу. Этот мягкий янтарь отлично подойдет для женщин, выбравших наращивание волос или использование искусственных прядей, поскольку он дарит новому объему абсолютная натуральность. Ну а если вы предпочитаете светлые оттенки, то сделайте выбор в пользу медового цвета. Им довольно часто пользуются опытные стилисты и визажисты, работающие с самыми взыскателями клиентками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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