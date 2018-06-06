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Найден новый способ омоложения без пластики
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Найден новый способ омоложения без пластики 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Мастер-колорист Шэри Рейнолдс из салона красоты Barney Martin в Сиднее заявила, что определенные оттенки волос могут визуально омолодить лицо человека. Об этом сообщает Daily Mail.
Одним из таких цветов оказался baby blonde («детский блонд»). «Тот самый цвет волос, который вы видите у младенцев. Он яркий, блестящий, но в то же время мягкий и теплый. Благодаря этому, кожа кажется подтянутой», — объяснила Рейнолдс.
Брюнетам она порекомендовала выбрать темно-каштановый оттенок Brazilian brown, как у бразильской модели бренда Victoria's Secret Изабель Гулар. «Он совмещает в себе теплые и холодные тона, баланс которых разглаживает кожу как при естественном освещении, так и при искусственном. Кроме того, он не выглядит тяжелым и делает волосы сияющими», — рассказала парикмахер.
В мае участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян на ролике.
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