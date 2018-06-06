Найден новый способ омоложения без пластики

Мастер-колорист Шэри Рейнолдс из салона красоты Barney Martin в Сиднее заявила, что определенные оттенки волос могут визуально омолодить лицо человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Одним из таких цветов оказался baby blonde («детский блонд»). «Тот самый цвет волос, который вы видите у младенцев. Он яркий, блестящий, но в то же время мягкий и теплый. Благодаря этому, кожа кажется подтянутой», — объяснила Рейнолдс.

Брюнетам она порекомендовала выбрать темно-каштановый оттенок Brazilian brown, как у бразильской модели бренда Victoria's Secret Изабель Гулар . «Он совмещает в себе теплые и холодные тона, баланс которых разглаживает кожу как при естественном освещении, так и при искусственном. Кроме того, он не выглядит тяжелым и делает волосы сияющими», — рассказала парикмахер.