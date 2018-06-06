Как добиться здорового блеска волос? Рассказывает парикмахер Дженнифер Энистон

Не блондинка, не брюнетка, не рыжая — да, речь о Дженнифер Энистон . В последние годы актриса делает мелирование. От природы она темно-русая, а вместе с работой парикмахера получается что-то среднее между светлыми и темными волосами.

Несмотря на многолетнее окрашивание, волосы Дженнифер блестящие, а цвет — насыщенный. Как выяснилось, все дело в правильном уходе, особенно летом.

Во-первых, парикмахер актрисы настоятельно рекомендует обратить внимание на купание в бассейне. Чтобы защитить волосы от повреждения хлоркой, перед плаванием нанесите на всю длину масло и заплетите косичку.

Во-вторых, обратите внимание на солнце. В том плане, что ультрафиолет cушит локоны, поэтому на летнее время подберите эмульсию или бальзам для блеска волос с защитой против перегревания.

Напомним, в феврале этого года Энистон и Джастин Теру объявили, что разводятся. Они познакомились в 2007 году, однако отношения между ними завязались лишь спустя три года. В 2011 они объявили о помолвке и сыграли тайную свадьбу в 2015.

Сейчас Дженнифер снова готова открыта к новым отношения, но у нее есть одно условие — избранник должен быть моложе.