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Как добиться здорового блеска волос? Рассказывает парикмахер Дженнифер Энистон
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Как добиться здорового блеска волос? Рассказывает парикмахер Дженнифер Энистон 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Не блондинка, не брюнетка, не рыжая — да, речь о Дженнифер Энистон. В последние годы актриса делает мелирование. От природы она темно-русая, а вместе с работой парикмахера получается что-то среднее между светлыми и темными волосами.
Несмотря на многолетнее окрашивание, волосы Дженнифер блестящие, а цвет — насыщенный. Как выяснилось, все дело в правильном уходе, особенно летом.
Во-первых, парикмахер актрисы настоятельно рекомендует обратить внимание на купание в бассейне. Чтобы защитить волосы от повреждения хлоркой, перед плаванием нанесите на всю длину масло и заплетите косичку.
Во-вторых, обратите внимание на солнце. В том плане, что ультрафиолет cушит локоны, поэтому на летнее время подберите эмульсию или бальзам для блеска волос с защитой против перегревания.
Напомним, в феврале этого года Энистон и Джастин Теру объявили, что разводятся. Они познакомились в 2007 году, однако отношения между ними завязались лишь спустя три года. В 2011 они объявили о помолвке и сыграли тайную свадьбу в 2015.
Сейчас Дженнифер снова готова открыта к новым отношения, но у нее есть одно условие — избранник должен быть моложе.
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