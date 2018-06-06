10 правил домашнего окрашивания волос

Любая женщина иногда оказывается в ситуации «сам себе стилист» — кажется, что в домашнем окрашивании волос нет ничего сложного. Купить в любом магазине коробочку с нужной краской, нанести на пряди, подождать и смыть. Так? Да, так — но обязательно нужно учитывать некоторые несложные правила, чтобы оказаться довольной результатом и получить именно то, что хотелось.

Выбор цвета

Выбор цвета нужно делать, ориентируясь на карту цветов — она есть в любом порядочном магазине, — а не на картинку на коробочке с краской. Лучше всего, если консультант поможет подобрать нужный оттенок, поскольку результат окрашивания зависит от нескольких факторов. Нужно учитывать исходный цвет, количество седины и качество локонов, историю предыдущих окрашиваний и даже день менструального цикла.

Например, кудрявые или многократно окрашенные волосы быстрее и глубже впитывают краску — но она и быстрее вымывается, чем из прямых гладких волос. Обесцвеченные ранее пряди могут дать неожиданный оттенок без предварительного тонирования, а во время месячных краска может схватиться очень плохо.

Тест на аллергию

Да, можно быть сто раз уверенной, что вы не страдаете аллергией ни на что, и красили волосы вы уже множество раз. Тем не менее даже в знакомую краску производители могли ввести новый ингредиент — а упаковка осталась прежней. Кому-то нужны в дополнение к новому цвету зудящая кожа головы или отек лица? Думается, что нет. Перед окрашиванием всегда нужно проводить тест на маленьком участке кожи — лучше всего за ухом. И через сутки, если реакции нет, смело приступать к окрашиванию.

Пробное окрашивание

Особенно важно проводить его при радикальной смене цвета: небольшое количество краски нужно нанести на прядь на затылке, подождать означенное в инструкции время, смыть и высушить. Если результат вас устраивает — красить и остальные пряди. Этот пункт очень важен для тех, кто не хочет рвать на себе волосы от отчаяния — свежеокрашенные, но иссиня-черные. Хотя выбирался вообще-то оттенок «солнечного шатена в морозный день».

Защита кожи ушей, шеи и одежды

Как бы вы ни старались аккуратно наносить краску, на шее, ушах и одежде могут оказаться пятна, которые потом довольно сложно вывести. Подсказка: в салонах их смывают средством для холодной химической завивки, его нужно просто нанести на тампон и потереть места с загрязнениями. Запах специфический, но он довольно быстро улетучивается. А чтобы подобной неприятности не случилось, нужно нанести перед окрашиванием жирный крем по линии роста волос. Одежду же стоит защитить специальным полиэтиленовым пеньюаром.

Диагностика структуры волос

Вам кажется, что волосы выглядят странно и кажутся очень сухими, безжизненными и непослушными? Возможно, вам не кажется — и окрашивание только усугубит существующие проблемы. Чтобы этого не случилось, стоит посетить трихолога или хотя бы грамотного стилиста, чтобы определиться, можно ли проводить окрашивание.

Состояние волос перед окраской

Важно помнить, что краска должна быть нанесена на чистые и сухие пряди — это означает, что голову стоит вымыть накануне своим обычным шампунем и обойтись без привычного кондиционера или любой другой ухаживающей косметики. В противном случае краска ляжет неравномерно.

Чистота волос перед окрашиванием

Здесь стоит еще раз повторить предыдущий пункт. Укладочные средства тоже меняют структуру, поэтому, если волосы были вымыты больше суток назад или на них наносились пенка, гель или лак, их стоит считать грязными. Решение: вымыть голову сегодня и завтра все же покрасить. Или оказаться готовой к любому, даже самому неожиданному, результату после окраски.

Окрашивание бровей и ресниц

Наверняка это уже известно всем, но повторить все же не помешает: краска для волос и для бровей и ресниц всегда разная по составу, поскольку структура волоса в этих местах различается довольно сильно. Поэтому использовать краску можно строго по назначению и никаких исключений быть не может.

Время выдержки краски

Одна из самых распространенных ошибок — увеличивать время выдержки краски, чтобы добиться более яркого или глубокого цвета. Этого не произойдет, потому что суть окрашивания — химическая реакция, время которой просчитано производителем очень точно и указано как время выдержки. После того как она закончится, держать краску на волосах просто бессмысленно. По этой же причине замешивать смесь стоит буквально перед самой окраской и наносить на волосы аккуратно, но быстро.

Уход за окрашенными волосами

Какой бы качественной ни была используемая вами краска, после окрашивания волосы неизбежно поменяют свою структуру. Это означает, что нужно внимательно изучить инструкцию по применению на своем обычном шампуне. Возможно, его нужно будет поменять на другой, более щадящий к окрашенным волосам или вариант для сухих волос. Кроме того, обязательно пригодится и бальзам для волос или кондиционер — его нужно будет наносить после каждого мытья головы.