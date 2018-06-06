С челкой или без: как звездам лучше?

Лили Джеймс

Современная Золушка прелестна с длинными волосами в оттенке медовый балаяж. Но стоило Лили перекрасить волосы в клубничный блонд и остричь густую челку, как она стала выглядеть старше лет на пять. И лицо приобрело грубую квадратную форму. Всему виной, как нам кажется, эта небрежная челка. Она портит весь образ.

Кэри с челкой выглядит не очень. Только в отличие от Лили Джеймс, эту актрису при ее детском лице короткая бейби-челка превращает в маленькую девочку, которая начала пользоваться маминой косметикой.

Сьюки Уотерхаус

У британской модели достаточно высокий и большой лоб. С челкой ее лицо выглядит более гармоничным.

Яркий пример хамелеона. Ведь ей идет и с челкой, и без нее. Причем идеальный вариант для Алексы — небрежная челка в стиле шегги.

Эмме определенно лучше без челки. Возможно, причина в том, что она выбрала неудачный для внешности вариант. Если бы Эмме стилист сделал более редкую и короткую челку, было бы лучше. Кстати, Стоун окрашивание в блонд тоже не идет.

От природы пухлощекую и круглолицую Дженнифер челка определенно красит. Она сглаживает углы — делает лицо меньше и уже.

Это яркий пример того, как челка может прибавить лет. В этом образе все не то: и длина волос, и фасон челки, и цвет прядей.

У Риз лицо в форме алмаза, и черты достаточно заостренные. Челка помогает сделать их более гармоничными и мягкими. Это придает актрисе женственности. Причем ее вариант — именно челка на боковую строну.

Руни Мара

Говорят, что актриса с челкой и черными волосами могла бы сыграть юную Одри Хепберн . Согласимся с тем, что окрашивание и челка делают образ роскошным, придают лоска. Руни с ее родным цветом и без челки выглядит как соседская девчонка.

Марион Котийяр

Отрастить эту странную короткую челку было большой ошибкой. Отсутствие челки превратило Марион в замученную бытом домохозяйку и сделало ее элегантную внешность простецкой.

Бейонсе

За свою карьеру певица перемерила множество образов. И каждый ей шел, даже темные волосы и короткая стрижка. Но удлиненная челка и длинные волосы Бейонсе особенно идут.

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