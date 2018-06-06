Ещё
С челкой или без: как звездам лучше?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С челкой или без: как звездам лучше? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Лили Джеймс
Современная Золушка прелестна с длинными волосами в оттенке медовый балаяж. Но стоило Лили перекрасить волосы в клубничный блонд и остричь густую челку, как она стала выглядеть старше лет на пять. И лицо приобрело грубую квадратную форму. Всему виной, как нам кажется, эта небрежная челка. Она портит весь образ.
Кэри Маллиган
Кэри с челкой выглядит не очень. Только в отличие от Лили Джеймс, эту актрису при ее детском лице короткая бейби-челка превращает в маленькую девочку, которая начала пользоваться маминой косметикой.
Сьюки Уотерхаус
У британской модели достаточно высокий и большой лоб. С челкой ее лицо выглядит более гармоничным.
Алекса Чанг
Яркий пример хамелеона. Ведь ей идет и с челкой, и без нее. Причем идеальный вариант для Алексы — небрежная челка в стиле шегги.
Эмма Стоун
Эмме определенно лучше без челки. Возможно, причина в том, что она выбрала неудачный для внешности вариант. Если бы Эмме стилист сделал более редкую и короткую челку, было бы лучше. Кстати, Стоун окрашивание в блонд тоже не идет.
Дженнифер Лоуренс
От природы пухлощекую и круглолицую Дженнифер челка определенно красит. Она сглаживает углы — делает лицо меньше и уже.
Джессика Бил
Это яркий пример того, как челка может прибавить лет. В этом образе все не то: и длина волос, и фасон челки, и цвет прядей.
Риз Уизерспун
У Риз лицо в форме алмаза, и черты достаточно заостренные. Челка помогает сделать их более гармоничными и мягкими. Это придает актрисе женственности. Причем ее вариант — именно челка на боковую строну.
Руни Мара
Говорят, что актриса с челкой и черными волосами могла бы сыграть юную Одри Хепберн. Согласимся с тем, что окрашивание и челка делают образ роскошным, придают лоска. Руни с ее родным цветом и без челки выглядит как соседская девчонка.
Марион Котийяр
Отрастить эту странную короткую челку было большой ошибкой. Отсутствие челки превратило Марион в замученную бытом домохозяйку и сделало ее элегантную внешность простецкой.
Бейонсе
За свою карьеру певица перемерила множество образов. И каждый ей шел, даже темные волосы и короткая стрижка. Но удлиненная челка и длинные волосы Бейонсе особенно идут.
Самые модные челки 2018 года:
Супермодные короткие стрижки, которые помогут помолодеть
Пять видов модных челок, которые помогут выглядеть моложе
Паж, гарсон и микрочелка: самые модные стрижки весны-2018
Я Покупаю: последние новости
Фото-, электро- или лазерная эпиляция: что избавит от нежелательных волос навсегда? Что такое парабены? Звезды с неудачными бровями: без слез не взглянешь!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря182
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?14
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»380
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»27
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых7
Видео
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:35
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых
Происшествия
00:41
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»
В мире Армия
02:17
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
В мире
10:02
Германия и Россия сближаются. И вот почему
Политика Статьи
00:28
Пришельцев убьют быстро и жёстко
Наука Статьи
01:30
«Изготовление Ан-124 без Украины невозможно»
Экономика Оружие
00:39
«Нафтогаз» в споре с «Газпромом» перепутал арест и заморозку
Компании Конфликты
00:29
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря
Армия Оружие
00:38
Путин обманул с С-400. На Украине ЗРК назвали «мультиками»
Оружие Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение