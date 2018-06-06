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Пропали дети: двое подростков ушли из реабилитационного центра на Автозаводе
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Пропали дети: двое подростков ушли из реабилитационного центра на Автозаводе 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото Поисково-спасательная группа «Рысь»Пропали дети: двое подростков ушли из реабилитационного центра на АвтозаводеДвое подростков пропали в Нижнем Новгороде. Об сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».
5 июня 16-летний Борисов Илья и 14-летний Макаров Гриша ушли из реабилитационного центра «Улыбка» в Автозаводском районе и пропали.
Приметы Борисова Ильи: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие, шрам на лице. Был одет в темную толстовку и темное трико. При себе имел рюкзак.
Приметы Макарова Гриши: рост 170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в серую толстовку с капюшоном, коричневые бриджи, кеды. Особые приметы: шрамы от ожогов на голенях.
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