Пропали дети: двое подростков ушли из реабилитационного центра на Автозаводе

фото Поисково-спасательная группа «Рысь»Пропали дети: двое подростков ушли из реабилитационного центра на АвтозаводеДвое подростков пропали в Нижнем Новгороде. Об сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».

5 июня 16-летний Борисов Илья и 14-летний Макаров Гриша ушли из реабилитационного центра «Улыбка» в Автозаводском районе и пропали.

Приметы Борисова Ильи: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие, шрам на лице. Был одет в темную толстовку и темное трико. При себе имел рюкзак.

Приметы Макарова Гриши: рост 170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в серую толстовку с капюшоном, коричневые бриджи, кеды. Особые приметы: шрамы от ожогов на голенях.