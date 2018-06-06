Что лучше в машине: кожа или «тряпка»?

Споры о том, что лучше в качестве обивки салона — кожа или ткань? — сродни спорам о том, что лучше — дизель или бензин? У каждого своя правда, каждый по-своему прав, и для каждого плюсы и минусы этих материалов имеют свой вес.

Поджаривает и леденит

Начнем с того, что тканевые сиденья дешевле и у большинства автовладельцев нет никакой дилеммы. Но с появлением на рынке китайских машин, предлагающих кожаный салон «за недорого», у простых смертных на одну проблему стало больше.

Основной минус кожаной обивки проявляется в очень сильную жару и зимой. Летом, когда машина стоит на солнцепеке, кожа, особенно черная, очень сильно нагревается. Если садишься в машину в шортах и в майке, тело буквально обжигает. Справедливости ради стоит сказать, что от такого нагревания спасает светоотражающий экран на лобовое стекло, тонировка или тень.

Зимой дела хуже, потому как за ночь кожаное кресло превращается в промороженную плиту и не спасают даже плотные штаны. А учитывая то, что у мужчин в моде куртки и пальто чуть ниже пояса, сесть на них не получится. Единственное спасение — это подогрев сидений. Благо, почти во всех машинах с кожаными сиденьями он есть.

В этом случае, правда, до момента пока сиденье нагреется, пройдет какое-то время. Поэтому нужно померзнуть либо на улице, либо в машине. Не мерзнуть совсем можно только, если есть автономный отопитель салона или автозапуск.

Второй минус некоторых кожаных кресел — они скользкие. В большей степени это касается американских и китайских машин. Из них буквально выскальзываешь в крутых поворотах и при резких торможениях, особенно, если боковой поддержки почти нет. В этом плане ткань предпочтительней, она намного более цепкая.

Впитывает и пачкается

Теперь поговорим о минусах ткани. Главный минус — она всё впитывает: и жидкости, и запахи. Чтобы ткань не впитывала жидкости, её можно обработать специальным водоотталкивающим составом, но на заводе это мало кто делает, а владелец обычно тоже не заморачивается.

Тканевые сиденья, в отличие от кожаных, отлично впитывают запахи. Это касается и запахов дыма, и всех остальных. Например, если ребенка укачает в машине и стошнит на кресло, избавиться от неприятного запаха будет очень-очень сложно. Если такое же произойдет в машине с кожаным салоном, после уборки даже простыми влажными салфетками никакого запаха не останется.

Так же, как с запахами, тканевые сиденья не спешат расставаться с пылью, шерстью и волосами. Так что если у вас есть домашнее животное, которое ездит с вами в машине, содержать салон в чистоте будет крайне сложно. Особенно если у животного длинная шерсть. Пылесосу такая не поддается. Собирать волосы придется мокрой тряпкой или руками, скатывая их в клубок.

Тканевые сиденья также могут являться источником аллергии. Для многих, это, кстати, решающий аргумент.

Возвращаясь к теме впитывания жидкостей, вспомним о том, что почти всегда зимой при открывании дверей на сиденье попадает снег, который, как правило, не удается смахнуть без следа. В результате он тает, и приходится сидеть на мокром. И хорошо, если снег чистый. В противном случае на ткани останутся разводы.

Теперь поговорим о восприятии. Чисто визуально кожаный салон смотрится дороже и богаче, хотя порой ткань по качеству может быть гораздо лучше какого-нибудь «кожзама». Тем не менее, если иметь в виду нормальную кожу, — она дольше не рвется и не стирается. Плюс за ней проще ухаживать.

С другой стороны, при механических повреждениях ткань восстановить проще и дешевле, чем кожу. В дальних же поездках кожа не дышит, спина начинает потеть. Ткань в этом плане лучше. Для лучшей вентиляции в коже на сиденьях иногда делают перфорацию, реже встраивают в кресло вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха.

Итоги

Кожа гипоаллергенна, за ней проще ухаживать, она практичнее, долговечнее, лучше противостоит механическим повреждениям, её легче чистить, вытирать и она не впитывает воду. В то же время кожа дороже, затратнее при ремонте, холоднее зимой и горячее летом.

Ткань дешевле, менее подвержена тепловым перепадам (летом прохладнее, в мороз теплее), воздухопроницаема, что особо ценится в дальних поездках. Лучше удерживает седока, более цепкая.

Минусы, однако, тоже весомые: ткань впитывает влагу, грязь и запахи, собирает пыль, волосы, шерсть, может стать раздражителем при аллергии, способна накапливать статическое электричество. Её сложнее чистить, она, как правило, быстрее изнашивается.

P. S. Говоря про ткань и кожу, мы как будто бы забыли другие материалы: велюр, флок, алькантару (искусственную замшу). У них тоже есть свои плюсы и минусы. Например, флок и велюр практически не впитывают влагу и более пожаробезопасны, чем ткань, а алькантара вообще сочетает в себе лучшие качества кожи и ткани, но при этом весьма дорого стоит, и иногда даже дороже кожи.

Есть еще машины с комбинированной отделкой: кожа+ткань или кожа+алькантара.