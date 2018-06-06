9 причин полюбить помидоры

Томаты обязательно должны присутствовать в ежедневном планировании питания. Эти плоды можно добавлять практически во все блюда — салаты, супы, смузи, бутерброды, закуски, соусы. Помидоры приходятся по вкусу практически каждому человеку, более того, они полезны для здоровья любого организма. Выделяется девять научно обоснованных причин для употребления помидоров каждый день.

Улучшение зрения

В формировании качества зрения и защиты от слепоты в темное время суток участвуют витамины А и С, оба присутствуют в помидорах. Научные исследования показали, что за счет высокого содержания витамина А томаты помогают предотвратить макулярную дегенерацию, катаракту и другие опасные заболевания сетчатки глаза. Присутствующие в помидорах антиоксиданты защищают глаза от внешних механических повреждений.

Противодействие раку

Содержание антиоксидантов, в первую очередь ликопина, обеспечивает защиту от онкологических заболеваний. На данный момент исследованиями подтверждена связь между употреблением помидоров и снижения риска развития рака кишечника, горла, пищевода, простаты, шейки матки и яичников.

Диетологи отмечают, что противораковый эффект томатов усиливается при употреблении их с оливковым маслом.

Очищение кожи

Действие антиоксидантов сказывается не только на внутреннем состоянии организма, но и на его внешней оболочке — коже. Помидоры делают кожу менее чувствительной к солнечному ультрафиолету, предотвращают появление первых морщин, очищают от воспалений и высыпаний. Маска для лица из мякоти томатов возвращает коже естественный здоровый цвет.

Нормализация уровня сахара в крови

В помидорах содержится много воды и пищевых волокон, а также очень мало углеводов. Такое сочетание компонентов способствует снижению уровня сахара в крови и предотвращает развитие сахарного диабета и других нарушений обмена веществ. Антиоксиданты улучшают работу почек и печени, что тоже играет важную роль для противодействия диабету.

Улучшение сна Упомянутый выше антиоксидант ликопин в сочетании с витамином С повышает качество сна, делает его более глубоким и продолжительным. Если ты долго не можешь уснуть, а по утрам просыпаешься в разбитом состоянии, то решение вопроса заключается в употреблении нескольких помидоров в день.

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Поддержание здоровья костей

Среди прочих полезных элементов помидоры содержат кальций и витамин К, они необходимы для поддержания здоровья костей. Воздействие ликопина способствует повышению плотности костной ткани, предупреждению остеопороза и других заболеваний, вызванных размягчением костей.

Избавление от хронических болей

За снижение хронических болей отвечают противовоспалительные агенты каротиноиды и биофлавоноиды. Употребление стакана томатного сока каждый день снижает выраженность хронических болей, вызванных воспалением на 34%.

Улучшение состояния волос

Самый ценный элемент для волос в составе томатов — это железо, при его недостатке волосы становятся тусклыми и ломкими. Кислотность помидоров оптимальная для поддержания нормального уровня pH в коже головы и волосах, поэтому мякоть плодов используют в качестве маски. Частое использование маски из томатов может изменить баланс в кислотную сторону, поэтому средство не следует использовать чаще раза в неделю и держать на коже головы и волосах более 4-5 минут.

Содействие похудению

В помидорах нет жиров и очень мало углеводов, это идеальный продукт для диетического питания. Высокий процент воды в составе не допускает обезвоживания, а клетчатка позволяет почувствовать себя сытым, употребив минимальное количество калорий.

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