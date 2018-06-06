Каре, кожа и бахрома: Паулина Андреева в новом рок-образе на «Кинотавре»

Также вечер посетили Федор Бондарчук Паулина Андреева . Влюбленные, уже традиционно, выбрали парный образ в темных тонах. Федор надел черную рубашку и белые брюки. А Паулина выбрала total black образ с кожаной курткой, украшенной бахромой.

Актриса выла к фотографам с новой прической — она сменила длинные волосы на каре. Чтобы не отвлекать внимания от новой прически, она не стала перегружать образ ярким макияжем, сделав ставку на естественные цвета.