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Каре, кожа и бахрома: Паулина Андреева в новом рок-образе на «Кинотавре»
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Каре, кожа и бахрома: Паулина Андреева в новом рок-образе на «Кинотавре» 

Grazia 47 минут назад
Фото: Grazia
Помимо премьер и дискуссий о кино, на «Кинотавре» ежедневно организуются вечеринки для гостей фестиваля. Так на мероприятие, которое устроило издание Digital Reporter, пришли Ксения Собчак и Максим Виторган, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин, Ника Белоцерковская, Александр Роднянский, Аглая Тарасова.
Также вечер посетили Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Влюбленные, уже традиционно, выбрали парный образ в темных тонах. Федор надел черную рубашку и белые брюки. А Паулина выбрала total black образ с кожаной курткой, украшенной бахромой.
Актриса выла к фотографам с новой прической — она сменила длинные волосы на каре. Чтобы не отвлекать внимания от новой прически, она не стала перегружать образ ярким макияжем, сделав ставку на естественные цвета.
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