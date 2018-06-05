Мужчина с длинными волосами обокрал салон красоты в Сочи

На улице Цветной бульвар в Сочи произошло ограбление салона красоты. Мужчина проник в здание, взял фен, шампунь и расческу, а затем ушел. Злоумышленника зафиксировала камера наблюдения. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

На кадрах видно, как мужчина заходит в салон красоты и без перчаток совершает ограбление. При этом он не торопился и не пользовался перчатками, чтобы скрыть следы преступления. Он без труда вскрыл дверь и воровал до прихода работников. Кроме того, сотрудники парикмахерской рассказали, что мужчина вынес еще шампанское и деньги.

Примечательно, что у злоумышленника длинные волосы. Возможно, предметы понадобились ему для ухода за собственной шевелюрой. Поймать похитителя пока не удалось.

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