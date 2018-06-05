Виктория Лопырева: «Я столько всего слышала о себе, что уже давно приобрела иммунитет к критике»

Телеведущая, модель и посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева (@lopyrevavika) рассказала BeautyHack о своих детских комплексах, конкурсах красоты и секретах питания.

О детских «бьюти-воспоминаниях»

В детстве я всегда с интересом наблюдала, как мама делает макияж и укладывает волосы. Она окончила университет, но много лет работала моделью и часто брала меня с собой на показы. Я практически выросла на подиуме и довольно рано начала карьеру — в 6 лет приняла участие в первой съемке.

У мамы всегда было много разной косметики: помады, тени, разноцветные тюбики и баночки — все это выглядело очень заманчиво и вызывало желание открыть, отвинтить, посмотреть, попробовать.

Этим, собственно, мы с моей лучшей подругой и занимались. Накрасить губы и надеть туфли на каблуках, которые в два раза больше, чем твоя детская ножка — это же настоящий праздник для маленьких девочек!

Помни, что от мамы всегда пахло «ее» духами. Это был особенный аромат: приятный, шлейфовый. Я узнавала его безошибочно. Найти свой парфюм очень важно, хотя и нелегко — одни и те же духи на разных людях звучат по-разному. Тут дело в собственной биохимии.

Об отношениях с мамой

Моя мама ни разу не открыла и не прочитала мой дневник, хотя прекрасно знала, где он спрятан. Это один из ее жизненных принципов, который вызывает огромное уважение. Не нарушать личностное пространство другого человека и уметь хранить чужие тайны — это тоже про нее. Вот кому можно легко доверить свои секреты!

Единственный минус такого общения — я долго думала, что все люди такие. Ошибалась.

О комплексах

У всех в детстве были комплексы, не поверю, если кто-то ответит иначе. Некоторые из них перекочевывают и во взрослую жизнь. Я росла очень худенькой и высокой — была выше некоторых мальчишек, но этот факт никаких комплексов не порождал. Они были у меня иного рода. После развода родителей и внезапной смерти бабушки (у меня на глазах), а затем дедушки, я панически боялась еще кого-то потерять. Мой детский мир был разрушен — он изменился, перестав быть безопасным. Мне хотелось чувствовать себя защищенной, я остро нуждалась в проявлениях любви к себе, в поддержке; пожалуй, есть во мне это и сейчас.

О карьере модели

Представляете, я никогда не хотела быть моделью! Категорически не хотела. Не было у меня иллюзий на этот счет. Я с детства понимала: подиум — это работа, а не романтика. Когда подросла, маме начали звонить из модельных агентств, предлагая заняться моей карьерой. На вопрос, хочу ли я, всегда отвечала: «Нет».

Однажды на летних каникулах я от нечего делать все же пришла на конкурс Elite model look, легко прошла кастинг и так же легко завоевала приз зрительских симпатий. Было совсем не сложно, весело, без «криминала» — впечатления остались самые хорошие. После конкурса на год поставила точку. А потом неожиданно для себя выиграла конкурс «Фотомодель Дона». Оказалось, что мама отправила туда мои фотографии.

С этого все началось. На фестивале моды «Золотая молния» под председательством Валентина Юдашкина я стала лучшей моделью, получив приглашение на городской конкурс красоты. Потом были другие конкурсы, в том числе и «Мисс Россия », в котором победила.

О конкурсах красоты

Подготовка к «Мисс России» начинается за 3-4 недели до конкурса. Когда принимала в нем участие, генерального спонсора еще не было. Мы с девочками жили в «походных» условиях в загородом пансионате и по два часа добирались до репетиционного зала. Сказать, что уставали, — ничего не сказать. Но при этом атмосфера была «здоровой» — никаких битых стекол в туфлях и прочей ерунды, которую так любят обсуждать в интернете.

Да, была сильная конкуренция, а как иначе? 70-80 красивых девушек, каждая из которых считает, что она лучше других и достойна короны. Если бы победительниц выбирали только по внешним данным, это была бы нерешаемая задач. Понятия абсолютной красоты не существует — все субъективно. В процессе подготовки жюри внимательно оценивает и другие качества: коммуникабельность, открытость, образованность, умение двигаться, улыбаться, умение общаться с другими девушками и с прессой, стрессоустойчивость, наличие лидерских качеств.

Постепенно количество претенденток уменьшается — их словно «просеивают» сквозь сито. В финале жюри видит только тех, кто способен бороться за первое место. Бывает так, что даже очень красивая девушка оказывается на подиуме неуклюжей и вульгарной — это сразу видно. Сцена жестока и подчеркивает недостатки. Такая красавица точно не может претендовать на первое место.

О «звездной болезни»

Звездной болезни у меня не было — только радость и гордость от осознания того, что я это сделала. И облегчение тоже. Как у спортсмена, который выиграл чемпионат. Для себя я решила заранее: «Мисс Россия» станет последним конкурсом — продолжать двигаться в этом направлении не буду. Просто стало неинтересно. Меня влекло телевидение — это стало новой целью, которую я добилась через год.

О лишнем весе

Немного прибавила — это мягко сказано в моем случае. Лишние килограммы появились на фоне состояния, близкого к депрессии. Странно звучит, да? Объясню. После победы, согласно контракту, я должна была год находиться в Москве . Город был чужим и энергетически холодным для меня: ни друзей, ни семьи рядом — все осталось в родном, уютном, теплом Ростове. Я тосковала. Летала каждые выходные домой, чтобы хоть немного «оттаять».

Жила в Москве в съемной квартире, почти нигде не бывала, наивно полагая, что звание «Мисс России» обязывает к «пуританскому» образу жизни. Теперь понимаю: все это было издержками слишком хорошего домашнего воспитания. Сидя зимними вечерами в одиночестве, я потихоньку заедала грусть шоколадками. И сама не заметила, как набрала килограммы. Сейчас, глядя на фотографии того периода, поражаюсь, как могла так себя запустить?! Почему не взяла себя в руки? Не последнюю роль в наборе веса сыграл и молодой человек, который разбрасывался комплиментами и говорил, что я — красавица.

О мотивации к похудению и системе питания

Все наши проблемы (в том числе проблема лишнего веса) — в голове. Я в этом убеждена на 100%. Похудеть совсем нетрудно, если этого искренне захотеть, поборов лень и перестав из раза в раз проживать «день сурка». Я захотела. И тут же избавилась от лишних кг. До этого перепробовала всякие диеты — ни одна в итоге не понравилась. А потом разработала свою систему питания — все собираюсь написать об этом, но времени пока не хватает.

Я живу в бешеном ритме: многое делаю на бегу, постоянно тороплюсь — иногда забываю поесть. Это не совсем правильно — не пример для подражания. За питанием нужно следить! От себя могу порекомендовать «макробиотику» — систему, с которой познакомилась много лет назад в Клинике «Ша», став ее первым амбассадором. Основной принцип такого питания — умеренное потребление мяса.

Я не ем молочные продукты, но не по причине их «тяжести», а просто потому, что не вижу в них пользы. Никого не призываю поступать так же. Как говорится, все что хорошо для одного — плохо для другого.

Наш организм — маленький «химический завод», функционирующий, как часы. Нужно научиться его слушать.

Если утром проснулись с необузданным желанием съесть лимон, вероятнее всего, вам не хватает витамина С. Все, что происходит с нашим организмом, связано с изменением биохимического состава крови — он реагирует на это мгновенно.

В вопросах питания не бывает универсальных рецептов. Нужно регулярно сдавать биохимический анализ крови, дополнять рацион микроэлементами, витаминами и аминокислотами.

Я не испытываю слабости к фастфуду — крайне редко его ем. Моя любимая еда — блюда японской и перуанской кухни. Например, сырая рыба со специальными соусами.

Обожаю брокколи и цветную капусту на гриле, но отказать себе в жареной картошке, пельменях или борще пару раз в месяц не могу. Важно научиться не испытывать чувство вины за еду, которая не подходит ни под один канон правильного питания. Получайте от этого удовольствие, а взамен организм вас отблагодарит выбросом серотонина и эндорфинов, подарив хорошее настроение. Если вы будете злиться на себя за съеденную плитку шоколада, она обязательно отложится там, где не нужно.

О критике в социальных сетях

Я никак не отношусь к критике. Не могут несколько миллионов людей думать одинаково. Я не обязана нравиться всем, кто заходит посмотреть мои фотографии. Надо жить своей жизнью — единственной, между прочим, а не тратить силы и время на переживания из-за мнения «бабы Кати из села Гадюкино».

Я столько всего читала и слышала о себе, и о других публичных людях, что давно уже перестала обращать на это внимание — у меня выработался иммунитет. Сплетни за спиной не истребить — это любимое занятие «лузеров», бездельников и подлецов. Ни первые, ни вторые, ни третьи не заслуживают внимания.

О чемпионате мира по футболу

Отношения с футболом у меня давние. Они начались в 2008 году, когда стала соведущей Георгия Черданцева в футбольной программе на канале НТВ . Меня всегда восхищала эта игра своей зрелищностью и командным духом, хотя в правилах мало что понимала. Пришлось учиться.

Со временем приобрела знания не только о футболе, но и «околофутбольном» мире. А когда познакомилась с бывшим супругом — Федром Смоловым, погрузилась в эту тему с головой. Впустив однажды футбол в свою жизнь, так просто о нем не забудешь!

Япония. В 2015 стала послом чемпионата в России. В 2017 подписала контракт с ФИФА и приняла участие в кругосветном Trophy Tour совместно с компанией Coca Cola, объехал какое-то безумное количество стран. Две последние — Китай

О режиме дня Я поздно ложусь и рано встаю — живу в таком графике весь последний год. Утро начинаю со стакана воды (теперь это японская водородная вода) и чашки кофе, чтобы проснуться. В постоянных перелетах сложно найти время для спорта. Раньше занималась регулярно, теперь от случая к случаю.

Меня спасают массаж, танцы и плавание — это снимает стресс и позволяет поддерживать хорошую форму. После чемпионата хочу сразу же вернуться к занятиям в зале.

Чтобы выдерживать сумасшедший ритм жизни и хорошо при этом выглядеть, делаю специальные инновационные процедуры в центре красоты и здоровья BEST.

Об уходе за кожей

Как бы я ни устала и во сколько бы не ложилась, всегда тщательно очищаю кожу лица перед сном. Для меня это так же обязательно, как чистить зубы. Если есть make-up, использую мицеллярную воду — с ее помощью легко удалить тушь и тональный крем.

Потом умываюсь гелем Bliss, дополнительно очищаю и увлажняю кожу тоником, сейчас, например, это Bobbi Brown (еще люблю тоник Cle De Peau Beauty, который купила в Японии). Ночной крем использую не всегда, утром люблю наносить экспресс-маски.

Когда выдается счастливый выходной день, в котором находится время на посещение любимого центра красоты и здоровья BEST, совсем забываю о косметике — после волшебных рук косметолога кожа сияет и светится изнутри.

Я не делаю ни мезотерапию, ни биоревитализацию, ни какие-либо другие инвазивные и аппаратные процедуры. У меня низкий болевой порог — мягко говоря, это дискомфортно. Из последних опробованных новинок могу порекомендовать процедуру от доктора Тиаго Фрейре на продукции EMK и эндосферо-терапию. Невероятный результат.

Об уходе за волосами

За волосами, которые от природы были очень густыми и здоровыми, но уже много лет подвергаются всяким вредным воздействиям, ухаживаю с особой тщательностью. Вынужденная мера, чтобы поддерживать. Мне каждый день приходится делать укладки с использованием фена и плойки — это не может не отразиться на состоянии.

Пробую разные средства и наблюдаю за реакцией. Конечно, стараюсь посоветоваться со стилистом перед каждым экспериментом.

Нравятся увлажняющие и питательные масла и маски, препараты с аргановым маслом (например, Nashi), с маслом семян черного тмина, которые восстанавливают поврежденные волосы.

Периодически использую ампулы для укрепления корней. Последняя новинка, которую пробовала, — средство для волос «Smart Impregnation», разработанное стилистом Гнелом Согомоняном. В Москве марка представлена только в BEST.

У Smart Impregnation уникальный состав! Среди ингредиентов — масла абрикосовых косточек, жожоба, миндаля, зародышей пшеницы, армянской шелковицы. Они не только защищают от агрессивного воздействия окружающей среды, но и отлично ухаживают за волосами. Средство хорошо справляется с проблемой секущихся концов. После использования волосы становятся более плотными, как после силикона, которого, кстати, в составе нет.

О путешествиях, SPA и отелях

Из путешествий обычно привожу косметику, духи средства для умывания, маски для волос, витамины и БАДы — очень нравится находить что-то новое.

Я много летаю, часто меняю часовые пояса и постоянно работаю — встречи, интервью, выступления отнимают много сил. При этом не могу себе позволить выглядеть плохо. Просто не представляю, что бы я делала без SPA — ничто так не снимает стресс и не возвращает внутреннюю гармонию и внешнюю красоту.

Во время поездок делаю массаж и процедуры в отеле, а возвращаясь в Москву, первым делом бегу в любимый центр, в котором отличная SPA-зона и прекрасные специалисты, а еще особенные процедуры, которых нет в других местах. Например, совмещаю душ «Шарко» с обертыванием «Парафанго» и флоатингом или тренировку на тренажере AquaJogger с тайским массажем.

О любимой декоративной косметике

В обычной жизни я практически не пользуюсь косметикой. Стараюсь, чтобы в свободные дни кожа лица отдохнула от макияжа, без которого не обходится ни одно светское мероприятие или съемка. Но при этом отношусь к той категории девушек, которые могут проводить часы у витрин с beauty-новинками. Многие бренды присылают мне большое количество косметики на тест, за что им большое спасибо. В мой миниму входят: карандаш для бровей и тени Tom Ford, румяна и пудра M. A. C.

Я достаточно консервативный человек, поэтому свела размер своей косметички к минимуму. Мне много времени приходится проводить в поездках — возить с собой чемоданы «декоративки» просто неудобно.

Не считаю, что все самое лучшее должно стоить дорого. У каждого бренда есть средство, которое подойдет именно вам. Одни марки сильны в декоративной косметике, другие — в уходах. Я иногда случайно покупаю недорогое средство, с которым не расстаюсь потом много лет. Так произошло с тушью для ресниц от Maybelline — она придает объем, не склеивает и долго не засыхает.

О карьерных планах