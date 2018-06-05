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Эксперименты с маникюром: выбор звезд
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Эксперименты с маникюром: выбор звезд 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хотим мы этого или нет, но классический красный — больше не опция для тех, кто хочет быть в тренде. Нейл-арт триумфально возвращается, и первыми отчаянно экспериментировать с цветом лака и дизайном ногтей предсказуемо начали именно знаменитости мировой величины. В нашей подборке — 3 самых известных поклонницы необычного маникюра.
Кейт Мосс
Модель обожает лаки для ногтей и даже стала автором целой коллекции для британского бренда Rimmel. «Цвет ваших ногтей должен соответствовать настроению! — говорит Кейт. — Я готова менять лак хоть каждый день. Это же как… плей-лист: вроде бы ерунда — но как влияет на наше восприятие всего вокруг!»
Кира Найтли
Во время съёмок в кино с цветом лака особенно не поэкспериментируешь, зато после окончания работы над долгим проектом Кира сразу бежит подбирать себе новый цвет лака. «Последний раз выбор пал на желтый… Мне не очень подошёл: в следующий раз выберу что-то более сумасшедшее!»
Серена Уильямс
Уверенно чувствует себя и на корте, и в маникюрном кабинете. И особенно новоиспечённая мать любит лаки с глиттером — а это, кстати, один из главных трендов сезона. «Особенно круто, когда блёстки сочетаются с каким-то ядерно-ярким цветом! Очень советую, если хочется как-то „раскрасить“ свою жизнь», — рассказывает Серена.
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