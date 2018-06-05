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5 действенных масок для волос, которым не хватает внимания
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5 действенных масок для волос, которым не хватает внимания 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Natura Siberica Imperial Caviar Perfection Hair Mask
Любите тяжелый люкс и вот этот вот все? Как насчет черной икры, которая способна изменить состояние ваших волос так, что вы их не узнаете? Natura Siberica использует в своей маске натуральный экстракт северной черной икры — источник омега-3, жирных кислот, белков, витаминов А, В, С, D, Е, йода, лецитина, минеральных и других полезных элементов, которые способствуют активному обновлению клеток. Неплохо и очень по-русски.
Secret Professionnel Masque Richesse Intense
Маска с двумя вариантами использования — раз в неделю по прямому назначению, а в остальное время ее можно использовать как кондиционер. Вернет вашим волосам жизнь и презентабельный вид за счет масла пассифлоры и дерева ши, наполненные жирными кислотами, активно реконструируют стержни волос, а выдержка из гибискуса восстанавливает нехватку влаги.
Kerastase Chronologiste Revitalizing Mask
Что бы ни произошло с вашей шевелюрой за последнее время — вот вам идеальный спаситель, которому можно довериться. В маске сплошь полезные вещества и восстанавливающие компоненты, способные заполнять пустоты в поверхности волоса, увлажнять, питать и облегчать расчесывание. Советуем как альтернативу салонному уходу.
SKINLITE HAIR CAP MASK
Кое-что новенькое, чтобы разнообразить вашу бьюти-рутину. Эта хорошо знакомая нам шапочка для душа, которая скрывает в себе свойства маски, да еще и в формате двухэтапного ухода. Чего только эти корейцы не придумают.
Kemon Actyva Nutrizione Ricca Mask
Маска пригодится на случай, если ваши волосы стали непозволительно сухими. Она обволакивает каждый волосок защитной пленкой, защищая их от механических повреждений. На выходе (из душа) вы получаете блеск, мягкость и дисциплину волос. Плюс забудете про статичность и проблемы с расчесыванием.
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