«От природы я практически блондинка»: Яна Кошкина рассказала об уходе за волосами

28-летняя актриса, фотомодель и телеведущая Яна Кошкина может похвастаться эффектной внешностью — у нее красивые черты лица и роскошные темные волосы. В отличие от многочисленных коллег по шоу-бизнесу, она с радостью отвечает на вопросы подписчиков и делится секретами ухода за шевелюрой.

Яркая брюнетка Яна Кошкина не скрывает, что ее внешность — результат длительной работы над собой. Она изменила светлый цвет шевелюры, данный ей от рождения, и многие считают, что в нынешнем образе знаменитость выглядит очень эффектно. Красавицу часто спрашивают об уходе за лицом и телом, в частности за волосами, и она решила посвятить этой теме целый пост: «Скажу сразу, от природы я — обладательница светло-русого цвета волос, практически блондинка. Первое окрашивание волос случилось, когда мне было около 17 лет. Признаюсь честно, при постоянных окрашиваниях (каждые 2 недели), при укладках плойками, фенами, при каждодневном использовании укладочных средств на съемках, состоянием своих волос, я довольна».

Кошкина советует без необходимости не нагружать волосы пенками и лаками, а дать им возможность «отдохнуть». Лишний раз сушить нежелательно, как и вытягивать утюжком. Яна отмечает, что цена шампуней не всегда отображает их высокое качество. Она подчеркивает, что неоднократно покупала их «за бешеные деньги», но некоторые совершенно не подходили. То же касается бальзамов и масок. Знаменитость по привычке моет голову каждый день, хотя знает, что дерматологи этого не рекомендуют. После шампуня она наносит бальзам или маску как минимум на 10 минут, иногда добавляет аргановое масло: «Сушу волосы исключительно с термозащитой. Не знаю, насколько она хорошо защищает волосы, но на душе становится спокойней. Раз в год, курсом в 4-6 месяцев, пью витамины для волос».

Что касается витаминов, то Яна Кошкина обращает внимание, что следует подбирать их сугубо индивидуально, потому что они могут подойти одному человеку, а другому — нет. Красавица рекомендует проконсультироваться по этому вопросу с врачом. Главным она обозначила любовь к своим волосам, которые «обязательно ответят взаимностью». Поклонники благодарны селебрити за полезную информацию: «Спасибо большое за то, что рассказали об уходе за волосами, мне пригодится!» «Ой, у меня с волосами вечные проблему, потому обязательно возьму ваши рекомендации на вооружение!» «Не представляют вас блондинкой, вам так хорошо с темными волосами!» «Отлично выглядите, мне нравится ваша внешность!» «Хорошие советы, я вот тоже мою голову каждый день, не могу без этого».

У Яны Кошкиной много достоинств, которые обеспечивают телезвезде внимание противоположного пола, но настоящим хитом ее внешности подписчики все же считают глаза, а не волосы.