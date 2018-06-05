10 стильных причесок с хвостом — для тех, кто всегда спешит

Хвост с «ирокезом»

Изюминка этой смелой и эффектной прически — французская коса на макушке. При нетугом плетении она получается объемной и напоминает ирокез. Для контраста гладко зачешите волосы по бокам и соберите в хвост. Если позволяет время, создайте объемные локоны — так прическа будет выглядеть еще лучше. Хвост с французской «ракушкой»

Для создания этой простой повседневной прически соберите волосы руками и закрутите их в жгут так, чтобы по виду прическа напоминала всем известную «ракушку». Отличие этого варианта в том, что оставшийся хвост не нужно прятать под прическу — пряди должны свободно лежать на спине. Волосы необходимо закрепить шпильками или невидимками. Лучше всего начать с нижнего края — там, где «ракушка» переходит в хвост. Хвост с «цветком»

Соберите волосы на затылке. Отделите их небольшую часть, закрепив прозрачной резинкой. Заплетите ее в косу и сверните в клубок у основания хвоста. Аккуратно «распустите» крайние пряди в косе, чтобы придать прическе вид цветка. Получается очень эффектно!Двойной хвост для пышных волос Photo: promisetangeman.com Эта прическа особенно хорошо подойдет обладательницам густых и вьющихся волос. Разделите весь объем на две части — макушечную и затылочную. Нижнюю часть соберите в не слишком низкий хвост. Верхнюю часть начешите и уложите немного набок. Закрепите ее резинкой прямо над нижним хвостом. Выпустите несколько прядей, придав прически небрежный вид, и зафиксируйте лаком. Сегментированный хвост для средних и длинных волос Photo: lulus.com Соберите волосы в высокий хвост. Оберните резинку у его основания тонкой прядью и закрепите ее шпилькой или невидимкой. Немного начешите хвост у корней и отделите небольшой участок еще одной резинкой. Начешите оставшуюся часть хвоста и снова отделите участок примерно такой же длины резинкой. Прическа готова. Хвост с узлом у основания Photo: lulus.com Зачешите волосы набок и разделите их на две части. Подверните одну прядь под другую — как если бы вы завязывали их в узел. Повторите это действие еще раз. Затяните узел и закрепите волосы у основания резинкой. Для верности соедините прическу несколькими шпильками, а выбившиеся пряди красиво заколите невидимками. Низкая прическа в деловом стиле Photo: lulus.com Такой вариант практически универсален. Он украсит лаконичный деловой образ, подойдет для повседневной жизни или дополнит наряд для официального мероприятия. Отделите две широкие пряди над ушами. Слегка начешите их, чтобы придать прическе объем. Оставшуюся часть волос соберите в низкийхвост. Теперь уложите передние пряди вокруг хвоста крест-накрест и закрепите их невидимками. Стильный хвост-жгут Photo: freckled-fox.com Эта прическа — настоящее спасение для обладательниц длинных волос. На ее создание уйдет не более пяти минут, а результат вас приятно удивит. Соберите волосы в гладкий высокий хвост. Придерживая его у основания одной рукой, другой аккуратно вытяните несколько прядей, чтобы придать прическе более небрежный вид — она не должна выглядеть так, будто бы вы трудились над ней часами. Обработайте хвост пеной, сывороткой или помадой для укладки волос — так прическа надолго сохранит первоначальный вид. Разделите волосы на две части и каждую скрутите в жгут, двигаясь влево, т. е. против часовой стрелки. Теперь перекрутите их между собой — в этот раз двигаясь в противоположном направлении, т.е. по часовой стрелке. Нанесите немного лака для волос на готовый жгут, чтобы он дольше сохранял форму. Хвост с объемной косой

Если волосы достаточно чистые, то можно попробовать украсить хвост небрежной косичкой. Заплетите ее в правой или левой части головы (как вам больше нравится) и соедините с оставшейся частью волос на затылке. Придайте косе объем, немного распустив пряди. Выглядит действительно здорово!Вывернутый хвост Photo: howtobearedhead.com Закрепите волосы на затылке резинкой. Теперь оттяните ее немного вниз и разделите прическу прямо у корней на две части. Проденьте хвост в получившееся отверстие один или два раза. Поправьте прическу и по желанию выпустите несколько прядей.