Медведева рассказала о способах расслабления

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как приводит в порядок свой внешний вид, передает ELLE

"Для расслабления мне нужно одно — тишина. Только тишина. Я просто лежу и смотрю в телефон.

Мне 18 лет, организм уже перестроился, другая кожа. Новый статус также требует постоянного ухода за собой, поэтому я уделяю много внимания внешнему виду. Маникюр делаю у частных мастеров, а все остальное — утренний и вечерний уход за кожей — уже сама", — заявила спортсменка.

18-летняя Медведева дважды выигрывала золото чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка приостановила карьеру из-за усталости.