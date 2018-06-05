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Медведева рассказала о способах расслабления
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Медведева рассказала о способах расслабления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как приводит в порядок свой внешний вид, передает ELLE.
"Для расслабления мне нужно одно — тишина. Только тишина. Я просто лежу и смотрю в телефон.
Мне 18 лет, организм уже перестроился, другая кожа. Новый статус также требует постоянного ухода за собой, поэтому я уделяю много внимания внешнему виду. Маникюр делаю у частных мастеров, а все остальное — утренний и вечерний уход за кожей — уже сама", — заявила спортсменка.
18-летняя Медведева дважды выигрывала золото чемпионатов мира и чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка приостановила карьеру из-за усталости.
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