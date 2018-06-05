Новая стрижка Кети Топурии — модно или нет?

Короткий боб, легкий каскад или каре — какую стрижку выбрала певица для летнего сезона?

Длинные и объемные каштановые волосы Кети Топурии всегда были ее визитной карточкой. Это ее натуральный цвет, хотя многие до сих пор пытаются узнать название оттенка краски (о том, какие средства по уходу выбирает певица можно почитать здесь.

Но к лету певица решила кардинально сменить имидж — в своем Instagram-аккаунте она поделилась фото со стрижкой-каре средней длины.

А вам нравится новый образ Кети?

Текст: Анна Бонд