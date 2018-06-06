«Алла заплела?»: Максим Галкин сделал на отдыхе легкомысленную прическу

Шоумен Максим Галкин вместе с семьей отправился в отпуск и там решил кардинально сменить имидж. Однако не всем поклонникам телеведущего и артиста пришлась по вкусу его новая прическа. Многие отметили, что с ней Галкин выглядит глупо и несолидно.

41-летний Максим Галкин продолжает эксперименты с волосами. Долгое время юморист носил одну и ту же прическу, и, видимо, она настолько ему наскучила, что теперь он решил регулярно что-то менять. С января Галкин носит стрижку с выбритыми висками и челкой на косой пробор, а теперь и вовсе заплел волосы в косички. Именно в таком виде он отдыхает с семьей на морском побережье. Возможно, Максим пошел на этот отчаянный шаг, чтобы не заниматься ежедневной укладкой волос. Где отдыхает звездное семейство, пока доподлинно неизвестно. Однако поклонники почти уверены, что Максим и Алла с детьми выбрали для отпуска Италию

В Сети по поводу нового имиджа ведущего Первого канала разгорелись нешуточные баталии. Кто-то считает, что мужчине слегка за сорок, к тому же семьянину, негоже расхаживать с косичками, а другие, напротив, восхищены смелостью и озорством Максима Галкина. Они считают, что он выглядит свежо и современно. «С нормальной мужской прической гораздо интеллигентнее и симпатичнее» «Супер! Вам к лицу! Для отдыха — отличный вариант» «Молодой современный папа!»

«Алла заплела? Чем бы дитя не тешилось» «Ну несолидно как-то…» «Ждем фото после расплетения косичек» Ранее Максима Галкина уже пытались упрекнуть в том, что он пытается молодиться и это выглядит не очень гармонично. Так, Галкин явился на одно из светских мероприятий в молодежных джинсах и толстовке, чем немало удивил публику, которая решила, что мужчина выглядит непрезентабельно. Но главное, чтобы внешность Максима Галкина нравилась его супруге, Алле Пугачевой. А судя по тому, что влюбленные счастливы вместе уже долгие годы, Аллу Борисовну все устраивает.