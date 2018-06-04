Новомодные пластические операции, набирающие популярность

Когда мы слышим о пластической хирургии, на ум приходят стандартные ринопластики, или увеличение груди. Однако в современном мире технологии шагнули вперед и теперь подобные процедуры используются повсеместно. Сегодня мы вам расскажем о самых необычных пластических операциях, которые становятся популярными.