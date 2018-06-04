7 лучших средств для кудрявых волос

Вьющиеся волосы — ваша гордость и… причина немалых забот? Эти семь средств на раз-два приручат даже кудряшки с самым непростым характером.

Маска Curl Contour, L'Oreal Professionnel

Замените обычный бальзам на эту маску из профессиональной линейки L’Oreal и совсем скоро начнете радоваться своим кудряшкам. Они станут упругими и точно прорисованными. Пушистость уйдет, потому что маска глубоко увлажняет волосы.

7 лучших средств для кудрявых волос Дарья Иванова

Маска Curl Contour, L'Oreal Professionnel (1 299 руб.)

Текстурирующий крем Super-Natural Curl Shaping & Defining Cream, Bamboo Style, Alterna

Легкий и нелипкий крем, который отлично текстурирует завитки. Определенно станет одним из ваших любимых средств для укладки. Нюанс только один: крем фиксирует локоны ненадолго. Wow-эффекта хватит часа на три.

7 лучших средств для кудрявых волосДарья Иванова

Текстурирующий крем Super-Natural Curl Shaping & Defining Cream, Bamboo Style, Alterna (2 190 руб.)

Шампунь Curvaceous High Foam, Redken

Кудрявые волосы обычно очень жесткие и сухие — с этим-то и борются их обладательницы. И шампунь от Redken в этом бою отличный помощник. Хорошо увлажняет, не утяжеляя локоны. Средство пенится слабо — не удивляйтесь, так оно и задумано. В составе нет сульфатов и спирта.

7 лучших средств для кудрявых волосДарья Иванова

Шампунь Curvaceous High Foam, Redken (1 650 руб.)

Маска для волос Discipline Maskekeratin, Kerastase

Если уже при первых каплях дождя или любой другой влажности ваши волосы тут же начинают показывать характер — кудрявиться и пушиться, эта маска быстро «объяснит» им, что такое дисциплина. Отлично увлажняет, но не утяжеляет. Локоны становятся мягкими и послушными, не завиваются и радуют своей гладкостью. Вам понравится!

7 лучших средств для кудрявых волосДарья Иванова

Маска для волос Discipline Maskekeratin, Kerastase (3 590 руб.)

Крем для вьющихся волос, Rich

Аргановое масло, протеины кукурузы, пшеницы, сои — отличный коктейль, который сделает ваши кудри ухоженными всем на зависть, то есть плотными, четкими и блестящими. Текстура легкая, но средства все равно нужно совсем немного. Экономный расход еще один неоспоримый плюс этого крема.

7 лучших средств для кудрявых волосДарья Иванова

Крем для вьющихся волос, Rich (1 480 руб.)

Мусс для укладки Beach Wave Mousse, Moroccanoil

Если природа наградила вас вьющимися, но не суперкудрявыми волосами, используйте это! Например, попробуйте укладку «девушка серфера», у вас она будет смотреться особенно хорошо. Чтобы создать на голове эффект пляжных локонов, используйте мусс от Moroccanoil. В отличие от аналогов, в его составе нет соли, но зато присутствует защита от УФ-лучей. А значит, волосы будут не только не подвержены лишнему стрессу, но и защищены.

7 лучших средств для кудрявых волосДарья Иванова

Beach Wave Mousse, Moroccanoil (1 569 руб.)

Шампунь Hairganic+, Egomania

Сила этого шампуня — в масле ши. Для сухих и пористых кудрявых волос это настоящая панацея. Локоны сразу становятся более послушными и мягкими. Для остальных типов волос средство, скорее всего, не подойдет — может утяжелять укладку.

7 лучших средств для кудрявых волосДарья Иванова

Шампунь Hairganic+, Egomania (1 539 руб.)

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