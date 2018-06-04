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Укладка без фена — как и чем?
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Укладка без фена — как и чем? 

BeautyHack.ru 18 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Создать естественный образ, с легкими, текстурированными прядями, не навредив волосам, — редактор BeautyHack Дарья Сизова делится секретным средством.
От природы у меня очень тонкие и ломкие волосы, поэтому сушка феном и укладка утюжками для них — большой стресс. Ситуацию спасают маски для волос (60 вариантов на все случаи жизни можно найти здесь).
Но летом предпочитаю не травмировать пряди, поэтому отказываюсь от сушки феном. Даже если выставить низкую температуру, для моих волос это все равно стресс: их я спасаю, а вот укладку — нет. Пряди становятся тусклыми, висят, словно сосульки, а объем стал безвозвратно потерянной единицей. Поэтому на новинку от Redken я возлагала большие надежды, и она меня не подвела.
Выбор пал на крем-стайлинг Airy Cream для тонких волос. Средство по текстуре напоминает жидкий крем и пахнет легким парфюмом (впрочем, запах ненавязчивый и достаточно быстро испаряется с волос). В составе нет агрессивных парабенов, которые вредят волосам.
Я хотела добиться эффект естественных, пляжных локонов (как в нашем ролике). Нанесла средство на влажные волосы, увлажнив их кондиционером (про мой любимый можно почитать здесь.
Затем закрутила волосы в жгут, сформировав на затылке тугой пучок, и высушила естественным способом. После того, как распустила волосы, увидела в зеркале легкие локоны. На волосах появился и прикорневой объем, который продержался до конца дня. Идеальная летняя укладка готова!
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