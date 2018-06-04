Главный пляжный nail-тренд. Тебе понадобится только вода! 

Теперь можно не ломать в очередной раз голову над цветом ногтей. Просто доверься… воде. Ты наверняка не раз слышала про специальные лаки-хамелеоны, которые меняют цвет при смене температуры. В этом сезоне они однозначно должны быть в твоей косметичке. Выбирай любимый цвет, а как только он надоест, опусти руки в воду и наслаждайся обновленным маникюром без похода в салон. А чтобы нейл-арт выглядел еще интереснее, поверх хамелеона нанеси рисунок обычным лаком, как это сделала Наоми Ясуда. Именно она отвечала за маникюр Мадонны (59), Ники Минаж (35), Риты Оры (27) и Джоан Смоллс (29) на Met Gala 2018.
https://www.instagram.com/p/Bi11iKZhz0V/?taken-by=naominailsnyc
Купить лак-хамелеон можно здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnyj-plyazhnyj-nail-trend-tebe-ponadobitsya-tolko-voda/