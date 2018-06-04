Как сохранить свежесть волос на второй (третий и даже четвертый) день

Сухой шампунь Полностью очистить корни волос от кожного сала это средство, конечно, не сможет, но зато создаст эффект свежевымытых волос, который обеспечит опрятный вид на весь день. Сухой шампунь также возвращает объем, характерный для чистых волос. Обладательницам жирной кожи головы лучше всегда иметь это средство под рукой — никогда не знаешь, когда наступит «тот самый» момент. Пользоваться сухим шампунем очень просто. Разделите прическу на проборы и обработайте аэрозолем прикорневую зону. Выждите 5-7 минут (если иное не указано на упаковке) и тщательно прочешите волосы деревянной расческой с редкими зубьями, удаляя излишки средства. После окончания процедуры взъерошьте прическу руками над раковиной и уложите привычным для вас способом (только без фена!) Горячая вода и фен Чтобы волосы сохранили свежесть на несколько дней, мойте их не горячей, а теплой — а лучше даже прохладной — водой. Дело в том, что высокие температуры стимулируют выработку секрета сальных желез и сводят эффект от мытья на «нет». Не ходите с полотенцем на голове — это лишает волосы свежести. Просто промокните их чистой махровой тканью и дайте им высохнуть естественным образом. Сушить волосы горячим феном также не рекомендуется. Если без этого не обойтись, постарайтесь уменьшить температуру — горячий воздух действует на сальные железы так же, как и вода. Наволочка

Грязная подушка — одна из главных причин, по которым прическа быстро теряет объем и свежесть. Конечно, каждый день менять постель у вас не получится, но постарайтесь делать этот как минимум раз в 1-2 недели. Если по какой-то причине вам пришлось поспать на подушке с грязной головой, будьте уверены: наволочка уже впитала излишки кожного сала, и сон в такой постели может быть чреват для вас неприятностями с волосами. Привычка трогать волосы Мы сотни раз прикасаемся к прическе в течение дня, заправляя пряди за ухо или поправляя локоны, и даже не замечаем этого. Но только представьте, сколько всего оседает на наших руках — остатки мыла, пыль, жир… Вам действительно хочется, чтобы все это переместилось на ваши волосы?Расчески и щетки

Если вы рассмотрите зубья расчески под микроскопом, вы будете шокированы тем, сколько всего на них накапливается. Укладывая волосы такой расческой, мы возвращаем грязь, пыль, перхоть и остатки косметических средств на волосы. Звучит ужасно, не так ли? Что же делать? Мыть ее как можно чаще в мыльном растворе с добавлением лимонной кислоты. А еще чистить щетку от волос, использую расческу с частыми зубьями. На заметку: деревянные расчески впитывают выделения сальных желез, а пластиковые — задерживают их на поверхности. Уничтожаем запахи Несвежие волосы не только выглядят неопрятно, но и плохо пахнут. От этой проблемы можно избавиться с помощью специального парфюмированного спрея для волос. Помогут и натуральные средства, которые есть под рукой практически в каждом доме. Так, если нанести водку на корни волос, промокнуть их и подсушить феном, выглядеть они будут намного свежее. Конечно, запах у средства очень резкий и может понадобиться немало времени, прежде чем он выветрится — поэтому процедуру стоит провести заранее. Еще одно эффективное средство — соляной спрей. Он избавляет от излишней жирности и нейтрализует неприятный запах. А спреи с насадкой для промывания носа еще и наносить очень просто. Придать волосам приятный цитрусовый аромат можно, нанеся на корни лимонный сок. Но имейте в виду: он обладает осветляющим эффектом, поэтому этот метод не подходит брюнеткам. Правильная укладка Если волосы потеряли свежесть, а вымыть голову времени не остается, сделайте прическу с эффектом мокрых волос. Распределите пену для укладки по всей длине, разделите на пряди и высушите их с помощью фена с насадкой-диффузором. Для придания объема сушите волосы, наклонив голову вниз. Результат вас обязательно порадует.