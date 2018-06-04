7 причесок, на которые ты не потратишь больше 2 минут

Прическа может не только отлично дополнить образ, но и показать, как ловко ты умеешь обращаться со своими волосами. Такое мастерство, кажется, под силу только профессиональным стилистам, но мы спешим порадовать тебя: всё это ты можешь сделать сама. Чем больше практики, тем быстрее ты будешь справляться. Итак, мы собрали 7 женственных причесок, на которые ты не потратишь больше 2 минут.

1. Коса из четырех прядей

Коса из четырех прядей — это отличная идея для тех, кто устал от обычных кос и не любит проводить много времени, придумывая прическу. А легкая небрежность и французская элегантность отлично впишутся в любой гардероб. Как сделать: Раздели волосы на две одинаковые части, а затем каждую из них еще на две. Внешние пряди начни заплетать, перекинув их назад так, чтобы они оказались под двумя прядями в центре. Затем повтори то же самое с прядями, которые были в центре. Если пронумеровать пряди 1, 2. 3, 4, начиная от уха, то 4 прядь идет под 3 и 2, 1 на 2 и под 3. Затем повтори то же самое, пока не дойдешь до конца. После того, как коса будет готова, слегка расслабь пряди пальцами, чтобы был виден узор и прическа казалась более естественной.

2. Заколка с начесом

Если ты любишь аксессуары для волос и часто мучаешься с тем, чтобы волосы хорошо лежали, попробуй данный вариант, чтобы впустить в свою жизнь естественно запутанные волосы. Как сделать: Собери небольшой пучок волос на макушке и зафиксируй заколкой. Свободным волосам придай объема с помощью расчески. Затем распусти пучок, сделай небольшой начес и закрути волосы в тонкую прядь, которую дальше заколи заколкой. Получившийся хвост распуши расческой, чтобы получить легкий, но очаровательный беспорядок.

3. Коса в пучке

Просто, сдержанно и очень женственно — это про пучок, сделанный из косы. Если необходимо оставаться женственной, но при этом исключить волосы, попадающие в лицо и путающиеся на ветру, то такой вариант отлично подойдет. Как сделать: Слегка влажные волосы собери в упругий хвост на затылке. Пригладь волосы лаком или гелем, чтобы не было неровностей. Получившийся хвост заплети в косу, расправь пряди пальцами для большего объема, а затем заверни косу в аккуратную гульку. Если добавить изящный аксессуар, то такая простая прическа станет совершенно особенной.

4. С помощью платка

Платок — это символ романтичности и французской элегантности. Немного атласной материи в волосах — и ты уже будешь чувствовать себя совершенно по-особенному. К счастью, такую прическу очень просто делать. Как сделать: Сначала сделай небольшой начес на макушке, затем собери волосы в гульку на затылке в самом низу, оставляя объемную часть волос зафиксированной лаком. Гульку можно сделать из косы или же просто из прядей волос. Повяжи платок снизу — так, чтобы кончики были вверху. Сделай узелок или бантик и зафиксируй результат лаком.

5. Завернутый хвост

Конский хвост — это классика, но даже она успевает надоесть. Если хочется добавить в образ немного динамики, то завернутый хвост стоит того, чтобы его попробовать. Как сделать: Предварительно покрой волосы спреем, оставляя пряди прямыми, волнистыми или в виде локонов. Собери волосы в хвост, но не фиксируй резинкой. Прокрути хвост пару раз, чтобы получить спираль, а затем зафиксируй резинкой и невидимками. Чтобы скрыть аксессуары для волос, слегка распуши волосы пальцами и покрой лаком, чтобы хорошо держались. Добавь изящную деталь или оставь прическу минималистичной.

6. Завернутый хвост 2 Для тех, кому пришелся по душе первый вариант хвоста и хочется продолжать экспериментировать, мы предлагаем второй вариант, в котором также есть спирали и конский хвост, но уже в совершенно другом исполнении. Как сделать: Раздели волосы на три части, боковые пряди оставь тонкими, чтобы основная толщина ушла на центральную прядь. Ее собери в низкий хвост. Боковые пряди покрой спреем и заверни в спирали, по очереди перекидывая их за уже готовый хвост и фиксируя невидимками. Если у тебя длинные волосы, спиралевидными прядями ты сможешь обернуть хвост несколько раз. Конечный результат зафиксируй лаком для волос и добавь оригинальных аксессуаров.

7. Ретро-хвост

Голливудский шик никогда не выйдет из моды. Такая прическа — это возможность показать, какими роскошными волосами тебя наградила природа, а также решить проблему с завершением вечернего образа. Как сделать: Собери небольшой пучок волос высоко на макушке и сделай аккуратный начес. Пригладь волосы гелем или лаком. Собранную прядь повяжи резинкой, чтобы получился хвост. Из этого же хвоста возьми одну тонкую прядь, обмотай ею резинку и закрепи невидимкой. Свободные волосы можно накрутить или сделать легкую голливудскую волну.