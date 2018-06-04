Какой дезодорант выбрать: виды и их отличие

Дезодорантами в наши дни принято пользоваться в любое время года, это стало совершенно обычной гигиенической процедурой. Как выбрать дезодорант и чем он отличается от антиперспиранта? На что обратить внимание при покупке?

Разница между дезодорантом и антиперспирантом

Разница между этими двумя видами средств принципиальна. Дезодорант придуман и создан для того, чтобы устранять неприятный едкий запах пота. Принцип его действия — в подавлении деятельности бактерий, который этот запах и вызывают. На выделение пота он не влияет.

Антиперспирант же борется с самой причиной избыточного потоотделения, воздействуя не на запах сам по себе, и не на бактерии, а на протоки апокринных потовых желез. Он сужает их, заставляя тем самым выделять меньше влаги.

Выбор между дезодорантом и антиперспирантом

Повторимся вкратце: дезодоранты блокируют появление неприятного запаха, а антиперспиранты — сам процесс потоотделения, оставляя кожу подмышек практически постоянно сухой.

Антиперспирант: соли и синтетика

Последнее происходит чаще всего благодаря солям алюминия, кроме них в составе часто присутствуют синтетические отдушки, консерванты и парабены — с другими компонентами создать антиперспирант, который бы эффективно действовал, практически невозможно. Эти активные вещества часто делают нежную кожу подмышек сухой и раздраженной, особенно если вы повредили ее во время депиляции, например, любым механическим способом.

Сам механизм действия антиперспирантов нельзя считать полностью безопасным, поскольку он не оправдан физиологически: задержка или полное блокирование потоотделения, в частности, приводит к тому, что в организме накапливаются шлаки и продукты распада, которые обычно выводятся на поверхность кожи с потом, а затем смываются.

Достоинства антиперспирантов в том, что на одежде не появляется следов пота, что иногда оказывается очень важным условием нормальной жизни. Срок действия антиперспиранта — до восьми часов.

Дезодорант: эфирные масла и травы

Дезодорант при желании можно найти натуральный, то есть произведенный с большим количеством эфирных масел и растительных экстрактов, которые не будут воздействовать на функционирование потовых желез, но превосходно избавят от запаха. Этот вариант, конечно же, больше подходит тем, кто может считать себя обладателем чувствительной кожи.

В случае предпочтения этого вида средства от запаха пота лучше всего покупать сертифицированную косметику. При этом стоит обращать внимание на экомаркировку — она послужит гарантией того, что в составе отсутствуют нежелательные ингредиенты синтетического происхождения. Самый безобидный состав дезодоранта включает в себя отдушки, которые маскируют запах пота или бактерицидные вещества — спирт или триклозан. Они подавляют деятельность бактерий, которые перерабатывают пот. Сам по себе пот не пахнет вообще ничем — виной всему именно бактерии.

Чаще всего производители миксуют оба вида компонентов, сочетая и антибактриальные, и ароматические составляющие. В любом случае, срок деятельности дезодоранта на коже относительно невелик — это довольно слабая защита максимум на шесть часов. Она не спасет от появления запаха пота при повышении температуры или возрастании физической нагрузки. Да и пятна пота на одежде появятся в любом случае. Плюсом является то, что дезодорантом можно спокойно пользоваться несколько раз в сутки, протерев потное место влажной салфеткой или посетив душ.

Средства защиты от пота и влияние их на здоровье

Большинство средств современной защиты от пота производятся с такими веществами, как амины, парабены, красители, пропиленгликоль, тальк, триклозан и соли алюминия или циркония. Некоторые эксперты справедливо полагают, что эти компоненты как минимум не вполне безвредны, другие открыто называют их опасными.

Считается, что эти составляющие современных дезодорантов и антиперспирантов способны вызывать аллергии разного вида, вплоть до очень тяжелых. При их использовании якобы возможны нарушения функций щитовидной железы, развитие болезней почек и печени и даже повышенный риск онкологических заболеваний.

На самом деле, некоторая вероятность аллергии на какие-то из компонентов действительно может встречаться, но в целом средства защиты от пота довольно безопасны — при возникновении раздражения, например, нужно просто подобрать себе вариант с пометкой «подходит для чувствительной кожи». Остальное — скорее из области мифов.

Защита от пота во время занятий спортом

Смысл занятий спортом, кроме повышения упругости мышц и очевидных кардионагрузок — усиление метаболизма в организме. Это означает, что ускорение обмена веществ приводит к повышенному потоотделению, и, казалось бы, логично желать увеличить выведение токсинов, чтобы эффект усилился. Но по какой-то причине некоторые пытаются, напротив, снизить выделение пота, используя антиперспиранты.

Они блокируют потоотделение примерно на 40% — и такая защита довольно хорошо работает в других ситуациях. Но в случае со спортом получается следующее: при испарении пота с поверхности кожи происходит процесс терморегуляции. При повышенной физической нагрузке потоотделение тоже усиливается — и если в этот момент его блокировать любым доступным способом, то возникает риск нарушения терморегуляции, а организм не будет охлаждаться достаточно эффективно. Это повышает вероятность перегрева, падения давления вплоть до обморока и тому подобных неприятностей. Поэтому перед тренировкой разумнее использовать мягкий дезодорант вместо антиперспиранта. Их лучше оставить для других ситуаций.

Дезодорант на каждый день

Самые популярные на сегодня форматы дезодорантов — в виде ролика, спрея, стика или геля. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатоками.

Шариковые дезодоранты

Самый распространенный вариант. Они отлично защищают от запаха пота, не пачкая одежду и не оставляя трудновыводимых пятен. Существуют средства без спирта и отдушек, но нужно дожидаться, пока нанесенная на кожу субстанция полностью высохнет. Они подходят людям с нормальным или слегка повышенным потоотделением.

Кремовые или гелевые антиперспиранты

Они тоже гарантируют хорошую защиту, поскольку образуют довольно плотную пленку при нанесении на кожу. Но если намазать средство слишком обильно, на одежде могут образовываться плохо отстирываемые следы, кроме того, избыток текстуры имеет свойство скатываться в подмышечной впадине, что выглядит не слишком эстетично при использовании открытой одежды.

Обладает всеми преимуществами ролика и геля, великолепно наносится и довольно экономичен. Единственный, но ощутимый минус — стики совершенно не подходят для темной одежды, оставляя следы, от которых чрезвычайно сложно избавиться впоследствии.

Спреи

Эксперты называют их самыми слабыми по эффекту. В силу самой текстуры в них просто невозможно добавить большое количество действующих средств. Их нужно крайне осторожно применять людям с астмой или другими заболеваниями дыхательных путей, обладателям чувствительной кожи и аллергикам. Плюсы — они не оставляют следов на одежде, а аромат довольно долго держится. Спреи хорошо подходят для тех, кто не слишком обильно потеет.

Применение дезодоранта дома

Дома можно использовать те дезодоранты, которые выпускаются в не самых популярных и удобных формах — например, кристаллы и пудры. Кристаллы обычно требуют смачивания, а пудру нужно наносить на голое тело, чтобы не испачкать одежду. Их сила — в их способности впитывать выделившуюся влагу, в их составе — тальк, перлит и эфирные масла в различных комбинациях.