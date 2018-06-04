8 бьюти-ошибок, которые испортят твой образ на выпускном

Выпускной вечер — одно из самых знаменательных событий в жизни, и подготовиться к нему надо очень тщательно. Продумать прическу, макияж и наряд, да так, чтобы все это гармонировало между собой, — задача непростая. Чтобы спустя годы тебе не было мучительно больно смотреть на памятные фотографии с выпускного бала, не допусти этих бьюти-ошибок.

Чистка лица и другие процедуры

Уходовые процедуры лучше делать хотя бы за неделю, а лучше две до торжества. Особенно если речь идет о чистке лица, ведь после процедуры коже нужно время на восстановление. Да и аллергические реакции никто не отменял. Ты же не хочешь пойти на выпускной с пятнистым лицом? И вообще, советуем отложить все травмирующие кожу процедуры на потом. А перед выпускным обойтись легким скрабом и увлажняющей маской. Кардинальная смена цвета волос

Если ты всю жизнь была брюнеткой, а перед выпускным резко решила перекраситься в платиновый блонд — советуем повременить. Подобные бьюти-эксперименты требуют серьезного подхода, ведь процесс перехода на «светлую сторону» совсем не быстрый. А по мнению большинства стилистов, удачное и при этом безопасное превращение из брюнетки в блондинку за один раз не происходит. Слишком сложные укладки

Начнем с прически: милые девушки, пожалуйста, не стройте вы «дома на голове». Все эти сложносочиненные прически с кучей шпилек и тоннами лака для волос, во-первых, давно не актуальны, а во-вторых — ужасно неудобны! Ты же не хочешь, чтобы в середине вечера у тебя разболелась голова? Отсутствие укладки

Никаких «домов» на голове, но и совсем без укладки тоже приходить не стоит. Абсолютный тренд в летних укладках — небрежные локоны, они же — голливудские волны. Но чтобы они продержались весь вечер (а на выпускном обязательно будут танцы), не забудь про фиксацию. Нанеси на влажные волосы мусс или спрей для объема, а когда кудри будут готовы, слегка (это ключевое слово!) сбрызни их лаком и лишь потом «разбивай» локоны. «Маска» на лице

С волосами разобрались, переходим к макияжу. И начнем с основы: идеальный тон кожи — это залог не только удачного макияжа, но и красивых фотографий. Если не хочешь, чтобы лицо выглядело как фарфоровая маска, откажись от плотных тональных средств. А вместе с ними от всех этих средств для контуринга, стробинга и прочего «задолбалинга». Альтернативой станут легкие BB— или CC-кремы и пудры, которые отлично справляются с коррекцией несовершенств кожи и при этом не перегружают ее. Слишком много акцентов в макияже

Вечерний макияж — штука сложная, и тут тоже важно не переборщить. Ты же не хочешь выглядеть вызывающе? Чтобы такого не произошло, заранее определись, на какой части лица ты будешь делать акцент. Если ты выбрала яркие тени или классические смоки, то для губ вполне достаточно будет прозрачного блеска. А если выбор пал на красную или винную помаду, то для глаз лучше использовать тени пастельных оттенков. Перебор с блестками

Мы понимаем, что на выпускном тебе хочется сиять ярче голливудских звезд на красной дорожке. А уж про затмить вредных одноклассниц — вообще молчим. Но тем не менее будь осторожна с блестящими бьюти-продуктами. Особенно с модным сегодня хайлайтером. Не стоит наносить его на все лицо, а заодно и шею, плечи и зону декольте. Немного средства на скулы, виски и участки под бровями будет вполне достаточно, чтобы все вокруг заметили, насколько ты хороша. «Модный» маникюр

Не забудь про маникюр! Только, пожалуйста, давай обойдемся без всех этих «модных трендов из Instagram»! Ногти-когти, лепнина, стразы и прочие изыски отложи на «когда-нибудь потом». Отдай предпочтение классике — френчу, нюдовым оттенкам, классическому красному и винному маникюру. Кстати, если твой наряд подразумевает открытую обувь, педикюр должен сочетаться с маникюром.