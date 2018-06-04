Лучшие выпрямители волос: отзывы покупателей

Babyliss ST226E

Цена: 2 490 — 2 699 руб. Один из самых популярных утюжков от Babyliss по оптимальной цене имеет атласное, ультрагладкое розовое покрытие и закругленные пластины. С их помощью можно придать волосам объем от корней. У утюжка есть два температурных режима — интенсивный и щадящий. По словам покупателей, на выпрямление волос тратится всего пара минут, а на завивку локонов уходит около десяти минут. Нагревается выпрямитель примерно за 50 секунд. За это время пользователи как раз успевают расчесаться и разделить волосы на секции.

Cloud Nine The Original Iron

Цена: 18 128 — 18 130 руб. Это один из самых дорогих профессиональных стайлеров для выпрямления волос. Cloud Nine прославился среди ведущих мировых стилистов своей суперспособостью не портить волосы. Высокая температура не пересушивает их благодаря слюдистому минералу серициту, которым покрыта поверхность пластин. По словам покупателей, утюжок хорошо скользит по волосам, не цепляя и не выдергивая их. После выпрямления пряди смотрятся здоровыми, блестящими и ухоженными. Cloud Nine нагревается за 20 секунд и имеет множество температурных режимов. Еще одно отличие выпрямителя — подвижные поверхности. Они подстраиваются под толщину волос. Даже очень тонкие будут плотно фиксироваться между пластинами без усиленных нажатий. А для забывчивых обладателей есть спящий режим. Через полчаса бездействия утюжок выключается сам.

Remington Ceramic Straight 230 Цена: 1 590 –1 990 руб. Главный плюс этого выпрямителя — ионизация. Волосы становятся гладкими и не электризуются весь день. Нагревается он, как уверяют пользователи, намного быстрее своих аналогов — за 15 секунд до максимальных 230 градусов. Remington — это профессиональный выпрямитель за доступную цену. В этом стайлере тоже есть плавающие пластины, которые подстраиваются под структуру и не выдергивают волосы. Сама поверхность утюжка длиннее, чем у аналогов — процесс выпрямления ускоряется в разы. Закрепить результат можно с помощью средств для укладки, которые не утяжеляют и не пачкают волосы.

MAXWELL MW-2201

Цена: 249 — 690 руб. Достойные варианты вовсе не обязательно стоят дорого. Есть и очень бюджетные утюжки. Среди них и MAXWELL MW-2201. У этого выпрямителя нет разных температурных режимов. Но керамические пластины нагреваются за минуту до оптимальной температуры, которая не повреждает волосы. О том, что он готов к работе, предупреждает светящийся индикатор. Щипцы миниатюрные и, судя по отзывам, хорошо захватывают короткие волосы и создают прикорневой объем. Пластины не имеют зазоров и не цепляются за волосы.

Philips HP8310

Цена: 2 920 — 3 235 руб. Еще один любимчик покупателей — Philips HP831 с профессиональными температурными режимами. Он может нагреваться за минуту до 210 градусов. За счет этого он мгновенно выпрямляет локоны или же их закручивает. Покупатели пишут, что кудри, сделанные утюжком, продержатся дольше, чем после плойки. Завить модные локоны можно несколькими способами. Другие плюсы стайлера — щадящие керамические пластины, ионизация и долговечность. По словам пользователей, поверхность выпрямителя с годами не портится.

Rowenta for Elite model look

Цена: 1 099 — 1280 руб. Лучшие выпрямители для волос 2018 года определяют сами покупатели. И их несомненный фаворит — бюджетный и функциональный утюжок от Rowenta. У него есть плавающие пластины и специальное керамико-турмалиновое покрытие. Оно придает прядям естественный блеск и защищает от перегрева. Нагревается выпрямитель дольше остальных, примерно за пару минут, но зато до профессиональных 210 градусов. Процедура выпрямления непослушных локонов, по отзывам покупателей, длится не дольше десяти минут. Закрепить эффект гладких волос можно и на несколько месяцев с помощью ботокса.

Любительницы гладких и прямых волос могут также приобрести выпрямитель Scarlett с функцией регулировки температуры и выпрямитель JOHNSON с индикатором нагрева в интернет-магазине «Хит покупки».

Выпрямитель Scarlett SC-066 в магазине «Хит покупки»,

цена: от 1 550 руб., заказать: +7 (800) 775-73-27​

Выпрямитель Johnson hair js-818 в магазине «Хит покупки»,

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Какие существуют способы выпрямления волос:

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