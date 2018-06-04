«Не хочу стать человеком-маской»: актриса Елена Подкаминская — о пластике и процедурах табу

39-летняя Елена Подкаминская радует своих поклонников естественной красотой и идеальной фигурой, а ведь она родила уже двоих детей! Звездная мама недавно стала послом красоты Braun в России . По такому случаю WMJ.ru решил разузнать у звезды сериала «Кухня» и одноименного фильма все о любимых салонных процедурах, восстановлении формы после родов и ежедневных бьюти-ритуалах.

О сотрудничестве с Braun

Представители компании «Браун» часто шутят на тему, что я являюсь «лицом» компании: «Лицо-то лицом, но ноги!» Но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки, и в данном случае эта «доля» мою жизнь всегда окрашивала только яркими красками.

Для актера важно, с каким брендом он работает. Я очень рада, что сотрудничаю с Braun, эта компания пользуется уважением во всем мире. Когда мы стали дружить, я удостоилась чести протестировать на себе всю продукцию. Эти гаджеты оказались настолько хороши, что я влюбилась без остатка. Я уважаю профессиональный подход и традиции качества Braun, поэтому и присоединилась к их команде.

О салонных процедурах

После того как у меня родилась Ева, я почти сразу вышла на сцену и съемочную площадку. Попадать к своему косметологу стало сложно. И тут продукция Braun стала для меня просто незаменима, ведь с ней многие процедуры можно делать дома.

Если мне все же удается выбраться к моему косметологу, то я делаю Jet Peel — пилинг углекислым газом, альгинатные маски, дермароллер (коктейли), биоревитализацию. Мы нашли средство, которое для женщин с плотным графиком жизни является просто спасением, — кулфиллинг. Это безболезненная процедура, не требующая инъекций. Питательные вещества наносятся с помощью холодного потока углекислого газа. О чистке и уходе и говорить не стоит — это минимальный набор, который каждая девушка должна делать постоянно.

Процедуры табу

Подтяжки лица в любом их исполнении табу для меня. Я очень боюсь любых операционных вмешательств и даже представить не могу, что соглашусь на наркоз.

Ни для кого не секрет, что сегодня многие, желая продлить молодость, рискуют и идут на операции по подтяжке лица. Результат бывает разным. Нередко это сказывается на ограничении возможности выражать свои чувства и эмоции мимикой лица, ведь оно становится похожим на маску. Конечно, у каждого человека свои резоны, но я придерживаюсь взгляда, что посягать на органику, данную тебе природой, небезопасно, стариться надо с достоинством, помогая своей внешности естественными средствами сохранять свежесть и молодость.

О восстановлении после родов, диетах и питании

Признаюсь, сказываются мои неизбежные ночные бдения кормящей мамы, и естественные «тени» под глазами с некоторой потерей в этих местах упругости кожи имеют место быть. Но мой виртуозный визажист, честь и хвала ей, с этими трудностями справляется!

Моя диета называется «кормящая мама», ведь я придерживаюсь грудного вскармливания и не использую молочные смеси. Хотя уже позволяю себе немного расширить меню. Я никогда не соблюдала никаких диет, и голодание — это точно не про меня.

Мое спасение — раздельное питание, я давно придерживаюсь такого режима и не чувствую себя обделенной. Если в меню мясо или рыба, то обязательно с овощами; если каша, то на воде и без добавления сахара. Иногда я даже могу полакомиться блинчиками, но только со сметаной и никакого меда. Считаю, что мне повезло: я не испытываю особой любви к десертам. Ем только домашнюю выпечку — шарлотку, пирог с вишней, но и в них не добавляю сахар.

О макияже и идеальных бровях

Я могу спокойно выйти на улицу без макияжа. Однако с тех пор, как меня стали узнавать, я чувствую большую ответственность за свой внешний вид, ведь если кто-то пожелает сфотографироваться, я должна быть в форме!

Мой минимум — это тон, подкрашенные ресницы, а еще я очень люблю румяна. У меня бледная кожа, поэтому персиковые щечки придают мне свежий вид, и это прибавляет мне уверенности.

За своим мастером по бровям, куда бы она ни переехала, я езжу по всей Москве , как жена декабриста! Поскольку она знает мои брови и не позволяет мне никакой самодеятельности по их уходу.

Об уходе за волосами

Многие говорят мне, что я еще по телесериалу «Кухня» запомнилась им благодаря кудрявой и необычной шевелюре. Как ни удивительно, но после вторых родов с моими волосами кардинальных изменений не произошло. Наоборот, они только крепнут. У меня вдруг появилась молодая поросль, торчащая во все самые непредсказуемые направления (смеется). И теперь во время съемок художникам по гриму приходится вправлять их в прическу с помощью специальной щетки и воска для волос. Хотя должна заметить, что после рождения Евика у меня намечались проблемы с выпадением волос. Тогда мой парикмахер посоветовал мне «Эсвицин» — недорогое российское средство, которое оказалось эффективным.

У меня был однажды неудачный опыт с выстриганием челки. Перед съемками я попала в руки не к своему стилисту, и, как часто бывает, результат оказался плачевным. Полтора года я потом отращивала ее до нужной длины, и этот опыт осел у меня в памяти. Поэтому, какими бы сейчас красивыми ни были выстриженные трендовые челки, это все равно не мой вариант. Моя любовь — ветер в волосах, пышность и объем.

Я очень долгое время была связана с фирмами «Секрет» и Label, пользовалась продукцией и даже краской для волос. Но сейчас моим фаворитом является производитель органической косметики Insight Professional, она обладает питательными свойствами и богата активными компонентами. Я пользуюсь абсолютно всеми представленными продуктами: шампунем, бальзамом, средствами для кончиков волос и защитой, которая мне очень необходима, ведь я часто использую фен. Кстати, это очень удивительная история. Бывает у людей при выборе машины: сел за руль и понял, что ничего другого не существует. У меня так случилось с феном: стоило один раз воспользоваться феном Braun, как я влюбилась, и теперь, где бы я ни была, он всегда со мной.

О ежедневном бьюти-ритуале

Я пользуюсь кремами HydroPeptide, Ultraceuticals — это пенка для умывания, а также любимая итальянская фирма DIBI. Строго следую рекомендациям моего косметолога: утром — очищение и увлажнение; тоник и сыворотки перед кремом; вечером — более глубокое очищение и питание.

Без чего я точно не могу обойтись в ежедневном бьюти-ритуале, так это без тоника. У меня к нему особое отношение. Если я просто умоюсь, то буду неспокойна, а тоник будто защищает меня от воздействия жесткой проточной воды.

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Фото: Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram