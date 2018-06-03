Самомассаж головы и шеи: как проводить, советы и рекомендации

Массаж головы и шеи снимает с повестки дня такие неприятные ощущения, как головная боль, боль в ушах, сонливость, усталость, и даже кашель и насморк! Кажется, это вполне резонное основание, чтобы овладеть хотя бы самыми простыми приёмами самомассажа головы и шеи. Сложность этого массажа заключается только в том, что голова и шея — это очень нежные места, где находится, во-первых, много близкорасположенных рефлексогенных точек, а во-вторых, здесь очень близко располагаются сосуды и железы. Массаж головы и шеи нужно делать очень аккуратно! МедикФорум выяснил, как правильно делать эту процедуру.

Как правильно проводить массаж головы?

Массировать голову начинаем в положении сидя, ноги на ширине плеч. Массировать волосистую часть головы будем в основном по направлению роста волос. Погладьте голову ладонями — сначала попеременно левой и правой ото лба к затылку, а затем обеими руками от макушки вниз — к вискам, за уши. После приступайте к поглаживанию затылочной области — вниз и в стороны, за уши, и, наконец, от макушки вниз к шее. Теперь повторяем те же движения, только выполняем их не ладонями, а подушечками пальцев — словно причёсываемся редким гребнем. А теперь представьте, что моете голову — по тем же линиям проведите серию энергичных растирающих круговых движений кончиками пальцев. Не бойтесь делать движения интенсивными — пусть пальцы не только скользят по голове, но и энергично сдвигают кожу. Только не нужно вырывать волосы!

Чтобы закончить массаж головы, сделайте упражнение «дождик» — по тем же линиям массажа пробарабаньте подушечками пальцев, словно редкими каплями дождя. И завершите массаж лёгким поглаживанием.

Как еще можно делать самомассаж?

Кстати, такой массаж вы можете выполнять и с помощью деревянного гребня — он не только активизирует кровообращение, но и улучшает рост волос, вместе с тем повышая и их красоту. А массаж по точкам поможет вам бороться с неприятными заболеваниями, о которых мы говорили вначале. Главной точкой головы является верхняя точка, которая располагается в центре темени. Массаж этой точки помогает при шуме в голове или головокружении, а также при раздражении и чувстве досады, испуга, страха. На два пальца выше линии роста волос находится вторая важная точка головы. Массаж этой точки поможет вам остановить носовое кровотечение, а также вылечить насморк. На висках, точно на соединении лобной и височной костей черепа находится третья точка. Массаж этих парных точек помогает облегчить боль при мигренях и утомлении глаз. Четвёртая важная точка находится на боковой части головы, за ухом примерно на расстоянии одной ширины ладони от верхнего кончика уха. Эту точку можно прощупать — она находится в ямке. Массаж этой точки помогает снизить давление или убрать чувство тошноты. За ушком, под нижним краем уха, находится ещё одна важная точка головы. Её массируют при укачивании в транспорте, при боли или шуме в ушах, даже при потливости или слюнотечении.

Как победить головную боль с помощью массажа?

Головные боли у людей встречаются часто, и они имеют очень разное происхождение. Для снятия головной боли аккуратно массируйте точку, которая располагается ближе всего к локализации боли. Верхняя головная точка, впрочем, поможет снять боли даже непонятной локации. Для этого положите ладонь на неё, и медленно полукруглыми движениями массируйте голову, нежно и несильно сдвигая кожу.

При активной умственной работе полезно делать массаж головы для профилактики головной боли и переутомления. Массаж нужно делать трижды в день — через 3 часа после начала работы, затем сразу после работы и перед сном — примерно за час. Массаж шеи также производится из положения сидя. Только поза немного меняется — лучше положить ногу на ногу. Теперь левую руку обоприте локтем о колено, а ладонью придерживайте свою правую руку, которой вы и будете проводить массаж — так у вас рука не устанет. Правой рукой проведите серию поглаживаний — от основания черепа до края плеча через шею, захватывая также затылочную зону. После того как мышцы прогреются, вы можете использовать более сильные приёмы, но только очень аккуратно — слегка надавливая (чувствительно, но не больно) ребром, ладони проводите по тем же массажным линиям — сверху вниз. Теперь ноги можно поставить прямо. Следующее массажное движение выполняем обеими руками. Кончиками пальцев производим растирающие движения — начинаем за ушами, двигаемся к затылку, и затем опускаемся как можно дальше по позвоночнику. Если мышцы очень напряжены, после этого можно перейти к разминанию — по тем же линиям. При этом удобнее, если вы будете производить разминание левой стороны шеи и плеча правой рукой, а правой стороны — левой рукой. Заканчивая массаж, сделайте серию лёгких поглаживаний. Переднюю часть шеи нужно массировать очень аккуратно — здесь находится щитовидная железа, а кроме того, важные кровеносные сосуды, пережав которые можно потерять сознание. Подбородок поднимите немного вверх и ладонями поглаживайте шею сверху вниз — от верхней челюсти к впадине между ключиц. Руки следуют друг за другом — когда правая рука оказывается в нижней части шеи, в игру вступает левая рука. Не нужно надавливать или растирать шею на этом участке — это опасно.

На шее тоже имеется несколько важных точек, которые могут вам помочь справиться с болезненными состояниями организма. Первая из них находится в ямке между ключиц. Массаж этой точки снимает кашель в том числе, астматического происхождения. Пара других точек симметрична относительно средней линии тела. Эти точки находятся на передней части шеи, по сторонам от щитовидной железы. Их можно определить по хорошо прощупывающемуся пульсу. Эти точки нужно очень нежно массировать, если у вас кружится голова, шумит в ушах, болит шея или вы вдруг стали хуже слышать (что называется, заложило уши). Ещё раз: массаж этой пары точек производить с большой аккуратностью, не надавливая излишне сильно! Теперь, когда вы освоили основные движения массажа головы и шеи, вы можете произвести эксперимент. Вначале выясните, какой вид массажа — возбуждающий или успокаивающий — помогает вам избавиться от головной боли. Попробуйте производить профилактический массаж при активной умственной работе — хуже или лучше вы стали себя чувствовать? Попробуйте бороться с укачиванием, усталостью, тошнотой, шумом в ушах, кашлем с помощью методов этого массажа. Ранее эксперты рассказали, как снять головную боль.