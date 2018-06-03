Вросший ноготь. Что делать и как не допустить этого в будущем?

iStockСимптомы Врастание ногтевой пластины в находящуюся рядом кожу (боковую часть валика) — процесс достаточно болезненный, и не заметить его сложно. Главные симптомы — покраснение, воспаление, болезненные ощущения при ходьбе. Причины врастания ногтя

Тесная и неудобная обувь Неправильная обрезка ногтей Мозоли на околоногтевом валике. Увеличение переднего ногтевого валика. Травмы Грибковые заболевания

Как не допустить врастания ногтя? Правильно подстригайте ногти. Важно подстригать ногти по прямой линии, в соответствии с их естественной формой (не так как на руках). Не обрезайте ногти слишком близко к коже, потому что это очень легко вызывает раздражение и может попасть инфекция. Кроме того, не пытайтесь вытащить ненужные части ногтевой пластины. Кожа должна вырезаться осторожно, желательно с использованием специальной жидкости для удаления. Благодаря жидкости кожу можно смягчить, удаление проходит очень просто, и риск повреждения ногтя минимальный. Избегайте тесной обуви с узким носом. Очень тесные носки тоже могут спровоцировать врастание ногтя. Не запускайте грибковые заболевания и последствия травм. Если вы заметили изменения на ногтевой пластине, не оставляйте их без внимания, обращайтесь к врачу. Делайте профессиональный педикюр. Людям, склонным к врастанию ногтей, желательно делать педикюр у мастера в салоне, который с помощью специальных инструментов сможет правильно постричь ноготь. Хирургическая операция часто заканчивается полным удалением ногтя, т.е. по сути, убираются не причины, а следствие. После операции ноготь, скорее всего, врастёт снова.