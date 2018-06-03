Черная смородина стала основой натуральной краски для волос 

Специалисты Лидского университета в Великобритании вывели формулу безопасной краски для волос, в качестве основного ингредиента для которой они использовали черную смородину, сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry. Ученые хотели создать устойчивый краситель, не приносящий вреда здоровью человека. Получившийся продукт оказался практически безопасен для аллергиков, так как химические вещества, присутствующие в других красках для волос, в нем отсутствуют.
Разработчики этой чудо-краски также утверждают, что краска очень устойчива и сохраняет свой цвет даже после того, как голову помыли 12 раз с использованием шампуня. После этого она смоется только на 10%. На основе этого продукта можно будет производить и другие косметические средства. Группа пигментов, которую ученые выделили из черной смородины, сможет давать оттенки от розового до темно-фиолетового, и на их основе будут создаваться другие, более популярные оттенки краски для волос.
Также немаловажно, что никаких особенных технологий для изготовления этой краски не потребуется, как подчеркнул руководитель проекта Ричард Блэкберн, а сам продукт не вредит не только человеку, но и окружающей среде. По данным Национального института рака, более 5 000 веществ используются для производства красителей для волос. Результаты показывают, что некоторые из этих ингредиентов могут способствовать раку у животных. Большая часть красок для волос просто смывается, оказываясь в конечном счете в реках, озерах и ручьях, где может представлять опасность для окружающей среды.