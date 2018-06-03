Черная смородина стала основой натуральной краски для волос

Специалисты Лидского университета в Великобритании вывели формулу безопасной краски для волос, в качестве основного ингредиента для которой они использовали черную смородину, сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry. Ученые хотели создать устойчивый краситель, не приносящий вреда здоровью человека. Получившийся продукт оказался практически безопасен для аллергиков, так как химические вещества, присутствующие в других красках для волос, в нем отсутствуют.

Разработчики этой чудо-краски также утверждают, что краска очень устойчива и сохраняет свой цвет даже после того, как голову помыли 12 раз с использованием шампуня. После этого она смоется только на 10%. На основе этого продукта можно будет производить и другие косметические средства. Группа пигментов, которую ученые выделили из черной смородины, сможет давать оттенки от розового до темно-фиолетового, и на их основе будут создаваться другие, более популярные оттенки краски для волос.