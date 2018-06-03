«Беременна или просто много покушала?» Виктория Боня удивила фолловеров располневшей фигурой

Изменившаяся фигуру Виктории Бони , недавно переставшей скрывать нового возлюбленного, озадачила ее поклонников.

Виктория опубликовала пару фотографий в Instagram, на которых позирует в светлом платье, подчеркнувшем ее располневшие формы и округлившийся живот.

— подписала она снимки.

Фолловеры Бони отмети ли, что либо она сильно поаправилась, либо переела, либо скоро во второй раз станет мамой. «Вика, вы беременны?», «Поправилась? наврятли, постоянно на диетах, ну а живот просматривается.хоть как смотри живот откуда-то появился», «Много кушает просто потолстела», «ы здесь как будто беременная», «Ойййййййй неудачное фото…правда такая кажется толстая..или цвет не тот», «Потолстела», «Пора на диету.. … талия пропала…», «Я так думаю, что это фото старое, фото беременна первой малышкой! Вы что не видите, цвет волос, сейчас совсем другой!», «Вика, Вы в положении! Как я за вас рада! Вас украшает беременность», «Посмотрите последние фото ее, она давно живот прикрывает. А на Канском фестивале в платье не влезла и пришлось ей одеть другое платье! Я подозреваю, что она беременна, только хорошо скрывает!», «Ощущение, что у девушки 54 размер, ужас!» — пишут они в комментариях.

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Фото:Instagram