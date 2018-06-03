5 ошибок в лечении атопического дерматита у детей

СодержаниеПренебрежение увлажняющими средствами для кожиЛишние лекарственные препаратыМонотерапия антигистаминными препаратами«Стероидофобия»Неправильный выбор лекарственной формы глюкокортикостероидов

Атопический дерматит — хроническое заболевание аллергической природы. Вылечить его невозможно, а вот «подружиться» вполне реально. Все необходимое для этого: меры профилактики обострений, наименования лекарств и схемы их применения — известны и указаны в официальных рекомендациях. Однако, несмотря на доступность информации, некоторые заблуждения до сих пор циркулируют среди родителей маленьких аллергиков и даже врачей. Чтобы малыш как можно реже сталкивался с симптомами своей болезни, важно не допускать распространенных ошибок. Вместе с MedAboutMe рассмотрим их подробнее.

Пренебрежение увлажняющими средствами для кожи

Ежедневное использование увлажняющих и смягчающих средств — то самое условие, без которого контроль над симптомами атопического дерматита невозможен. К сожалению, подавляющее большинство родителей нарушает именно это правило, что неизбежно приводит к ухудшению течения заболевания.

Почему же так важно увлажнять кожу? Дело в том, что сухость и шелушение кожи у детей, страдающих от атопического дерматита, отнюдь не временное явление, а свойственная им особенность. Она обусловлена генетическим дефектом синтеза строительных белков и жиров (липидов). Следствие постоянной сухости: микротрещины, зуд, расчесы и повышенный риск инфицирования — по сути, хорошо известные проявления болезни. Соответственно, поддержание липидного барьера кожи с помощью специальных средств способствует более быстрому заживлению очагов воспаления, а также служит профилактикой обострений.

Важно наносить на кожу увлажняющие и смягчающие средства не только после купания, но и в течение всего дня по мере необходимости.

Лишние лекарственные препараты

Использование препаратов, тем или иным образом воздействующих на желудочно-кишечный тракт ребенка, еще одно заблуждение, которое поддерживает примерно половина родителей. Пробиотики, энтеросорбенты, пищеварительные ферменты, желчегонные средства — включают в схему лечения, несмотря на явное отсутствие патологии по результатам обследования. Убеждение, что причина развития атопического дерматита кроется в глубине детского организма, а именно в желудке и кишечнике, стойкое, но неверное.

Кожа является органом-мишенью при атопическом дерматите и именно в коже разворачивается аллергическое воспаление. Поэтому все лечебные манипуляции должны быть направлены в первую очередь на нее.

Монотерапия антигистаминными препаратами

Обострение атопического дерматита сопровождается выраженным зудом кожи в очагах воспаления. С целью облегчить мучительные симптомы многие специалисты рекомендуют прием антигистаминных препаратов (Тавегил, Супрастин, Цетиризин, Лоратадин и прочие), а родители охотно поддерживают их, при этом стараясь избежать использования топических (местного действия) кортикостероидов. Зачастую ребенок не получает ничего кроме антигистаминных препаратов. На самом деле противозудный и противовоспалительный эффект блокаторов Н1-рецепторов при лечении атопического дерматита — слабый. Однако, учитывая отсутствие альтернативного медикамента, который был бы способен полностью купировать кожный зуд, врачи включают их в схему лечения.

Применение антигистаминных препаратов в качестве монотерапии нецелесообразно, возможно исключительно как дополнение к основному лечению.

«Стероидофобия»

Наружная противовоспалительная терапия атопического дерматита, в частности топическими глюкокортикостероидами, в настоящее время остается наиболее эффективной. Однако многие родители до сих пор считают гормональные крема и мази слишком опасными для ребенка. Они откладывают начало лечения, пытаясь «замазать» очаги воспаления безвредными, по их мнению, средствами. Хотя на самом деле теряют время. Такая «стероидофобия» не только не обоснована, учитывая безопасность современных препаратов, но и приводит к утяжелению течения болезни.

Боязнь кортикостероидных препаратов у родителей выражается не только в отсроченном начале лечения. Зачастую они самостоятельно изменяют назначения специалистов. Например, «разводят» крем или мазь, сокращают курс или количество нанесений в день. К сожалению, такая тактика не позволяет купировать воспаление быстро, а лишь затягивает процесс очищения кожи.

Противовоспалительная активность глюкокортикостероидов зависит от структуры их молекулы. К примеру, введение галогена — фтора (Лоринден, Фторокорт и другие) значительно усиливает лечебное действие, но параллельно увеличивает выраженность местных побочных эффектов, таких как истончение кожи, избыточный рост волос и прочие. Безусловно, такие препараты не подходят детям. Однако введение в молекулу остатка масляной кислоты и эфиров жирных кислот позволило получить безопасные и эффективные наружные средства (Локоид и Адвантан, соответственно).

Начало лечения топическими стероидами при первых признаках обострения и строгое соблюдение режима использования препарата — залог успешного контроля над заболеванием.

Неправильный выбор лекарственной формы глюкокортикостероидов

При назначении наружных кортикостероидов важно учитывать характер воспаления (острое, подострое, хроническое) и в соответствии с этим выбирать необходимую лекарственную форму препарата. Например, при одинаковой концентрации активного вещества в мази и креме в случае хронического воспаления эффективность мази будет выше. Правильно оценить ситуацию может врач аллерголог-иммунолог или дерматолог. Родители, даже хорошо знакомые с атопическим дерматитом, не всегда делают верный выбор, тем самым отдаляя момент выздоровления.

Выбор лекарственной формы кортикостероидов:

Острое воспаление (мокнутие, эритема, отек, везикулы, выраженный зуд) — эмульсия; Подострое воспаление (корки, шелушение, вскрывшиеся везикулы) — крем; Хроническое воспаление (сухость кожи, усиление кожного рисунка, шелушение) — мазь.

Поддержание ремиссии атопического дерматита и быстрое эффективное лечение обострений у детей во многом зависит от знаний и умений их родителей. Ошибки по незнанию или некоторые заблуждения могут быть причиной плохого контроля над заболеванием. Избежать их можно, если четко следовать официальным рекомендациям и регулярно посещать врача аллерголога-иммунолога.

Пройдите тестCклонен ли ваш ребенок к аллергическим заболеваниямСклонен ли ваш ребенок к аллергическим заболеваниям и что является аллергеном? Пройдите тест и узнайте чего стоит ребенку избегать и какие меры предпринять.