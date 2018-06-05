Необычные способы использования зубной пасты

Дачное комарье в выходные разбушевалось. Сын-второклассник сначала чесался неистово, а потом сдался: давай свою зубную пасту.

Приучила мама, что для заживления комариных укусов зубная паста — первое дело. Спасает от зуда и покраснения. И это ее свойство можно эксплуатировать как душе угодно. Например, зубная паста хорошо подсушивает прыщи и «простуду» на губах. И никакие дорогостоящие кремы не нужны. Паста отбеливает и полирует ногти — если потереть их щеткой, заживляет мозоли и ожоги (внимание, не наносить на открытые раны!), избавляет от синяков.

В хозяйстве зубная паста — тоже настоящая палочка-выручалочка. Только посчитайте экономию: вместо кучи полиролей, чистящих средств для одного-второго-третьего — единственный тюбик с недорогой зубной пастой, которой можно до блеска очистить автомобильные фары, краны и раковины, подошву утюга, снять налет с чашек, продезинфицировать «задохнувшиеся» термосы. Справится паста и с ролью пятновыводителя. Одежда, ковры, обивка мебели — подойдет для всего. Всего-то и надо, что нанести пасту на пятно, оставить на 15–20 минут, почистить хорошенечко щеткой и смыть теплой водой. Для цветных вещей используйте обычную пасту, для белых, понятное дело, — отбеливающую.

Кстати, с помощью зубной пасты можно вернуть свежий вид изделиям из белой кожи: нанести ее на потертости, растереть сухой мягкой тряпочкой, а через 20 минут — влажной. Белизну подошве кедов паста тоже вернет. Только в этом случае нужно орудовать щеткой.

КСТАТИ

Обязательно дайте детям в летний лагерь пару лишних тюбиков зубной пасты. Иначе чем они будут рисовать спящим приятелям усы? Традиция есть традиция. Не лишайте отпрысков детства.