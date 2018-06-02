Как пользоваться тенями: 10 лайфхаков для выразительных глаз

Тени для век способны на многое, но только в том случае, если ты правильно ими пользуешься. Сегодня Cosmo раскроет профессиональные секреты визажистов и расскажет о тенях то, что ты наверняка не знала раньше!

Тени — продукт довольно сложный в использовании, и, если ты умеешь их правильно наносить, значит почти достигла высот в макияже. На самом деле пользоваться тенями совсем несложно, если помнить о 10 полезных лайфхаках.

Как пользоваться тенями для век 1. Выровняй тон Прежде чем приступить к макияжу глаз, нужно выровнять тон кожи. Очень часто на веках заметны мелкие капилляры или же имеется чуть-чуть зеленоватый оттенок. Чтобы эти недостатки не испортили твой мейкап, можешь использовать обычный тональный крем — тот же самый, который наносишь на все лицо. Тут главное — не переборщить — на подвижное веко достаточно одной маленькой капельки легкого средства.

2. Используй базу

Мы уже не в первый раз это говорим и не устанем повторять: неважно, какие у тебя тени, важно, какая база под них. На хорошем праймере будут держаться даже самые недорогие тени. Использовать его нужно сразу после того, как ты нанесла тональное средство, скорректировав оттенок кожи век. Впрочем, существуют базы под тени 2 в 1, которые справляются с двумя задачами — и корректируют оттенок, и помогают теням не осыпаться. Например, именно такой праймер есть у брендов Lancôme или Urban Decay.

3. Купи кремовые тени

Многие девушки боятся использовать кремовые тени, а зря! Именно они способны держаться намного дольше, чем рассыпчатые. Более того, с кремовыми текстурами проблемы осыпания не существует вовсе. О кремовых тенях ты должна знать следующие вещи:

Их можно использовать в качестве базы. Просто заполняешь кремовыми тенями нужного оттенка все пространство подвижного века, а затем корректируешь макияж рассыпчатыми — выделяешь внешние уголки более темным цветом, а внутренние — светлым. Готово!

Наноси их пальцами. Кремовая текстура лучше всего ложится, если использовать не кисть, а кончики пальцев. Дело в том, что тепло рук разогревает средство и помогает ему «раскрыться» — в итоге тени наносятся более ровно и не скатываются.

4. Выбери правильный бежевый оттенок

Бежевые тени спасут тебя в ситуации, когда на макияж почти нет времени. Для создания самого простого мейкапа в стиле nude тебе понадобится только корректор, база и «те самые» бежевые тени. Если с первыми двумя пунктами мы разобрались, то вот найти «свой» оттенок теней не так-то просто. Придерживай простых правил: если у тебя смуглая кожа, то приобрети бежевые тени с персиковым подтоном.

Если кожа век имеет чуть-чуть сиреневый оттенок, то «перекрыть» его можно желто-бежевыми тенями. Белокожим девушкам советуем остановиться на песочных оттенках, а вот розовато-бежевый идет вообще всем! В том случае, когда ты не уверена, что сможешь выбрать правильный цвет именно для себя, остановись на бледно-розовом.

5. Припудри под глазами

Прежде чем приступить к нанесению теней на веки, подготовь область под глазами — скорректируй цвет кожи консилером, а затем нанеси щедрый слой пудры. Дело в том, что, когда ты будешь использовать темные тени, обязательно что-нибудь останется под глазами. Начнешь убирать тени ватным диском — сотрешь и консилер, а значит, придется все начинать заново. Если же ты хорошенько припудришь эту проблемную зону, то и осыпавшиеся тени потом легко смахнешь мягкой кистью вместе с пудрой.

6. Подбирай оттенок теней под свой цветотип

Цвет теней лучше подбирать под цветотип твоей внешности, а не под цвет глаз — тогда макияж будет смотреться более цельным и завершенным.

Как подобрать тени

Девушка-«зима» с темными глазами, темными волосами и светлой кожей должна присмотреться к холодным оттенкам теней. Пожалуй, это единственный цветотип, которому подходит синий, сливовый, темно-зеленый. А вот кофейных и шоколадных оттенков теней тебе лучше избегать.

Если ты девушка-«весна» со светлыми волосами, чуть более темными бровями и светлыми глазами (зеленый, серый, голубой), то твои оттенки теней должны быть теплыми — это персиковый, коричневый, зеленый. Впрочем, если речь идет о холодных оттенках, то выбирай светло-сиреневый или даже голубой.

Девушке-«лето» (светлые или коричнево-пепельные волосы, голубые, серо-голубые или зеленые глаза) подойдут все серые оттенки теней, серо-голубой, сиреневый, светло-золотой.

И наконец, девушка-«осень» (с рыжими, каштановыми, медными волосами и темно-серыми, зелеными и карими глазами) должна обратить внимание либо на оттенки, сочетающиеся с цветотипом (золото, бронза, охра, персик), или же на совсем контрастные цвета. Тебе, к примеру, отлично подойдут сливовые, фиолетовые и ярко-зеленые тени. И ни в коем случае не пользуйся синими или голубыми — это точно не твоя история.

7. Используй перламутровые тени (да, это не шутка!)

Многие девушки избегают перламутровых теней — еще бы, ведь ими нас запугали женские издания, пообещав, что такие тени обязательно будут смотреться ужасно. На самом же деле в твоем арсенале должны быть сатиновые и перламутровые текстуры. Как использовать перламутровые тени? Светлыми тенями с мерцанием ты можешь смело выделить внутренний уголок глаза — это классический прием в макияже, который действительно работает. Кроме того, они пригодятся для зоны под бровью — легкий блеск тут никому не повредит. А вот закрашивать подвижное веко перламутровыми тенями действительно не стоит — не всякому профессионалу это под силу, так что лучше не рисковать.

8. Работай с формой глаз

Все мы стремимся к миндалевидной форме глаз, и, если природа таковой не наградила, добиться ее легко можно с помощью макияжа. И тени — твой лучший помощник в этом деле!

Проблему нависшего века нужно решать исключительно матовыми тенями — перламутр в этом противопоказан. Само верхнее веко, которое чуть-чуть нависает, выдели с помощью теней средней насыщенности, а складочку между верхним и подвижным веком закрась темным оттенком.

Если твои глаза широко расставлены, то нужно затемнить внешние уголки глаз, не выходя при этом за границы века. То есть затемнение ты делаешь матовыми или блестящими тенями от середины подвижного века до его внешнего края, ни в коем случае не вытягивая линию наподобие стрелки.

С глазами, которые близко посажены, нужно поступить точно наоборот: темные тени растягивай от середины века по направлению к вискам с помощью скошенной кисти. А внутренние уголки глаз выдели светлыми перламутровыми тенями — тогда расстояние между глазами зрительно увеличится.

Если же внешние уголки глаз смотрят вниз, то, во-первых, не выделяй темными тенями нижнее веко и, во-вторых, работай с верхним веком. Нанеси темные тени любой текстуры от внешнего уголка вверх, по направлению к бровям.

9. Используй хотя бы три оттенка теней

Базовый макияж глаз состоит из трех оттенок — именно поэтому в большинстве готовых палеток их бывает как раз три. Самый простой мейкап делается в три этапа:

Сначала наносишь средний оттенок на подвижное веко, полностью заполняя его тенями.

Выделяешь внешние уголки глаза самым темным оттенком. Его же можно использовать для нижнего века, а также для складочки между подвижным и верхним веком. К слову, кисть в этом случае лучше использовать закругленную, из натурального ворса.

Выделяешь внутренний уголок глаза самым светлым оттенком. Готово!

10. Освой влажное нанесение теней

Влажное нанесение теней отличается от привычного сухого лишь тем, что ты работаешь мокрой кистью. Именно этот прием позволит тебе сэкономить и превратить тени для дневного макияжа в вечерние.

Скошенная кисть при влажном нанесении способна превратить темные тени в подводку — нанеси их на ресничный край и растушуй. Этот прием подходит для макияжа smoky eyes, и тебе даже не понадобится карандаш.

Если ты просто хочешь добиться более насыщенного оттенка, то намочи водой круглую кисть и наноси тени так же, как ты это делаешь обычно. Стоит отметить, что для теней с блеском этот способ подходит больше, чем для матовых.

Благодаря этим лайфхакам у тебя больше не должно остаться вопросов о том, как пользоваться тенями для век. А если вопросы все-таки остались — задавай их в комментариях!