4 стрижки для тонких волос, которые придадут прическе объем

Один из самых распространенных запросов к стилистам в нашей стране — придать объем тонким волосам. К слову, именно славянские волосы считаются наименее плотными. Средний диаметр волоса у россиянок от 40 до 80 мам, а у азиаток и африканок от 80 до 120 мкм. Мы сделали подборку 4 стрижек, которые придадут прическе объем и скроют ее недостатки.

1. Лоб (удлиненный боб «long bob»)

Сейчас стрижка лоб является одной из самых популярных в Голливуде . Кстати, такая прическа абсолютно универсальна и подходит даже для кудрявых волос. Советует чуть подкручивать концы, как у Эммы Стоун или укладывать крупными волнами.

Для любительниц строгих образов рекомендуем зачесывать волосы назад, как это делает Кристен Стюарт

2. Стрижка слоями

Слоеные стрижки идеально подходят длинноволосым девушкам, желающим придать прическе объем. Профи рекомендуют чуть подкрутить, а затем распушить несколько локонов, как это делает Кэмерон Диас

Вариант для вечернего образа — прическа Джулианны Мур с мини-волнами.

3. Взъерошенный боб Ассиметрия, неровно обрезанные концы и выстеленные пряди — главные составляющие одного из самых модных вариантов боба. Мастера рекомендуют обратить внимание на образ Сенны Миллер — стилисты актрисы высветляют несколько прядей, оставляя натуральный цвет корням. Такой вариант создает эффект бликов, что визуально придает объем.

4. Прическа swag (или творческий беспорядок)

Любимый вариант француженок, которые, как и россиянки являются обладательницами тонких волос — прическа swag. Главная деталь такой стрижки — небрежная челка. Стилисты рекомендуют экспериментировать с укладкой, беря пример с Каролин Де Мегрэ. Главный секрет французской иконы стиля в том, что она ложиться спать с чуть влажными волосами. С утра Каролин оставляет на волосах легкую небрежность, что придает образу романтичность, а волосам — необходимый объем.