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Рассадник бактерий, или в чем опасность посещения маникюрных салонов
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Рассадник бактерий, или в чем опасность посещения маникюрных салонов 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Для девушек важно поддерживать ногти ухоженными и красивыми, а довольно часто эту миссию доверяют профессионалам. После похода в маникюрный салон ногти будут выглядеть идеально, но лишь немногие знают, какие опасности подстерегают в этом заведении.
Дезинфекция
Все уважающие себя мастера маникюра стерилизуют свои инструменты после каждого клиента в специальном растворе. Лампы с ультрафиолетовым излучением помогут убрать бактерии, если держать под ними инструменты не менее 6 часов. Кутикула
Эта необходимая часть ногтевой пластины защищает ноготь от инфекций, поэтому ее не рекомендуется убирать. Вместо этого ее можно смягчить или отодвинуть. Педикюр
Медики советуют не брить ноги перед педикюром около двух суток, что поможет обезопасить организм от инфекции. Болезнетворные микроорганизмы могут попасть внутрь даже через невидимые человеческому глазу порезы на коже. Лак  Людям, которые страдают от аллергий, нужно поинтересоваться у мастера о составе лаков. Дело в том, что лаки с формальдегидами и содержащими толуол пластификаторами могут привести к проблемам со здоровьем аллергиков.
Ультрафиолет
Ультрафиолетовая лампа несет опасность для кожного покрова и даже может привести к ожогам. Следует искать салоны красоты, где используют светодиодные LED-лампы, которые менее опасны для здоровья. Лечение
В маникюрном салоне не могут лечить вросшие ногти или натоптыши, поскольку у таких работников нет необходимой для этого квалификации. Для лечения подобных проблем следует обратиться к доктору. Ванночка
В ванночках для ног есть функция пузырьков, которая дарит приятные ощущения ногам и нравится многим клиентам. Однако не стоит забывать, что в отверстиях для выхода воздуха может скрываться большое число бактерий, поэтому нужно быть уверенным, что такие ванночки хорошо дезинфицируют.]]>
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