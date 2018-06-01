5 важных правил, которые помогут лучше перенести перелет

Сертифицированный коуч по здоровому образу жизни Дарья Бухман (@vitaminl.blog) делится простыми советами, которые облегчат ваш перелет.

Мы ждем его весь год, наматываем километры в поисках идеального купальника, сидим на диете, даже начали регулярно бегать, и все ради него… Долгожданного отпуска! И вот мы прилетаем в место нашей мечты, и отражение в зеркале совсем не радует — сухая кожа, вздутие живота, проблемы с пищеварением и джет-лаг выбивают нас из строя. Знакомо? Мне да! Однако за годы перелетов я выработала для себя несколько простых правил, которые теперь очень помогают мне переносить сотни километров в воздухе с легкостью. Сегодня делюсь ими с вами. Итак, в полете я…

… пью воду

Я пью очень много воды до полета и во время него. Стараюсь купить большую бутылку воды до посадки, а если не успеваю — просто прошу у борт-проводников целую двухлитровую бутылку. Обезвоживание — самая частая проблема, которая может случиться во время полета, поэтому лучше пить даже больше, чем хочется, и предусмотрительно выбирать место у прохода:).

… стараюсь не есть

Перелет — это серьезный стресс для организма (чего только стоят перепады давления, сухой воздух и невозможность свободно передвигаться). Употребляя пищу во время полета, мы еще сильнее нагружаем наш организм, которому и так нелегко. Тем более, что качество и состав еды на борту обычно оставляют желать лучшего.

Если перелет не более трех часов, то ем до полета, в течение — пью воду и травяные чаи (ромашковый, мятный, тулси). Полноценный прием пищи — уже после приземления. Существуют исследования, доказывающие, что воздержание от пищи во время перелета смягчает джет-лаг и улучшает пищеварение. Если лететь долго, то я беру с собой что-то легкое (салат, орехи и пару долек очень черного шоколада (минимум 90%). Заметила также, что мне требуются намного меньшие порции, чтобы наесться в самолете. В следующий раз — проведите эксперимент и оцените свое самочувствие!

… постоянно встаю и делаю разминку

Стараюсь каждые полчаса пройтись, потянуться, постоять. Летая с детьми, это правильно соблюдать довольно легко:). На долгие перелеты можно надеть компрессионные гольфы — легкая компрессия улучшает циркуляцию и уменьшает отек.

… увлажняю кожу

Комфортная для человека влажность воздуха составляет 50-60%, а на борту самолета — всего 15%! Питательный крем для рук, увлажняющая помада для губ, нежное масло для лица и маски — берите с собой в самолет любимые средства и активно их используйте.

… защищаюсь от микробов и бактерий

Всегда беру с собой нежный санитайзер для рук (делаю выбор в пользу безалкогольных с максимально натуральными ингредиентами) — ведь никогда неизвестно, когда в последний раз протирали ваш раскладной столик;). Активно использую назальный спрей с морской водой — именно через сухую слизистую оболочку носа микробы и вирусы легче попадают в организм.

Легких полетов и отличного отдыха!