Уход за волосами дома: 10 самых полезных масок из подручных средств

Длинные, шикарные и главное ухоженные волосы — мечта любой женщины. У одних это получается, у других — не очень. Но попытаться отрастить волосы пробовала каждая. Сейчас разработано великое множество средств по уходу и восстановлению. И все больше на прилавках магазинов можно встретить маски для роста волос. Но самыми эффективными по праву можно считать маски, приготовленные своими руками. В чем ценность домашних масок? Как они влияют на волосы? Кому показаны/ противопоказаны? Как правильно использовать? Как приготовить? МедикФорум решил это выяснить.

Чем хороши домашние маски для волос?

Пользу масок для волос трудно недооценить. В зависимости от состава маски они могут по-разному влиять на волосы. •Они достаточно бюджетные •Компоненты масок всегда можно найти что называется под рукой, а дополнительные составляющие приобрести в любой аптеке •Состав таких масок максимально натурален •Можно подобрать подходходящие составляющие индивидуально, ориентируясь на возможное наличие аллергии и личные предпочтения •Не содержат химии и других вредных веществ •В зависимости от длины и густоты волос, объём может варьироваться и всегда приготавливаться свежим.

Натуральные домашние маски для роста показаны не только для того, чтобы ускорить рост, увеличить густоту. Но и помогут справится с такими проблемами как: повышенная ломкость волос, секущиеся кончики, отсутствие объёма, блеска. Помогут восстановить волосы после частого окрашивания, обесцвечивания, химических завивок, выпрямлений, воздействий высоких температур (фен, утюжок), и иных негативных факторов окружающей среды. Как правило практически все маски для роста волос включают в себя жгучие составляющие для стимуляции кровообращения и чтобы разбудить так называемые спящие луковицы (красный перец, имбирь, горчица, корица, лук, водка). Эфирные и базовые масла. Мёд, яйца. Поэтому, перед тем, как начать использовать ту или иную маску необходимо: Пройти тест на наличие аллергических реакций. Для этого уже готовую маску наносят на тыльную сторону локтя или запястья. Смесь выдерживают 10-15 минут. Если не возникло покраснение, зуд или другая реакция — состав подходит. Следить за своими ощущениями во время выдержки маски. При возникновении любых неприятных ощущений — незамедлительно смыть состав большим количеством воды. Некоторые отмечали сильное жжение, головокружение, тошноту и даже потерю сознания. Перед нанесением лечебного состава рекомендуется сделать самомассаж головы и скрабирование (не увлекаться) для лучшего проникновения компонентов в кожу и структуру волоса Утеплять голову, обернув пленкой и поверх полотенцем либо шапочкой (лучше шерстяной). Масла действуют только в теплом виде, поэтому перед составлением маски их целесообразно подогреть в микроволновой печи, на паровой бане. При нанесении масел в чистом виде их следует разогреть между ладонями. Курс составляет 1 месяц 2-3 раза в неделю. После — волосам нужно дать отдохнуть. В перерывах между курсами следует мыть голову очищающим шампунем, чтоб внутри волоса не накапливалось слишком много масел. От этого волос утяжеляется, не дышит, становится тусклым и ломким.

Важно не превышать время воздействие маски, дабы не нанести вред волосам

10 самых полезных масок для волос

Это самые действенные маски, при помощи которых добиваются быстрых и хороших результатов. 1) Корицу и косметическую глину (лучше зеленую или голубую) смешать в пропорции 1:2. Развести кипяченой водой до кашеобразного состояния. Можно добавить красного перца на кончике ножа. Нанести на корни. Кончики смазать любым маслом для волос, чтобы не пересушить. Выдержать не более 30 минут. Смыть шампунем. 2) Половина стакана кефира, 1 желток, 2 чайной ложки корицы смешать до однообразного состояния. Нанести на волосы по всей длине на пол часа. Смывать можно без шампуня. 3) 2ст. ложки горчицы развести тёплой кипяченой водой до состояния сметаны. Добавить 2ст. ложки репейного или касторового масла. По желанию добавить желток. Обязательно сахар (он активирует горчицу. Больше сахара — больше жжения). Нанести на корни, кончики смазать маслом. Держать до часа. Для первого раза будет достаточно 15 минут. При сильном жжении — смыть. 4) Луковую кашицу и мёд смешать в пропорции 1:3. Нанести на корни и выдержать 40 минут. Смыть шампунем. Ополоснуть лимонным соком или яблочным уксусом, разведёнными в воде. Маска очень эффективная, но запах лука держится долго. 5) 1столовую ложку перцовой настойки смешать с 1ст. ложкой масла (репейное, касторовое), по желанию добавить яичный желток, луковый сок. Масло можно заменить 100гр. кефира. Можно держать до 2х часов, следя за состоянием и ощущениями. При сильном жжении — смыть. 6) Мёд, коньяк и алое смешать поровну. Добавить яичный желток. Смешать и держать на волосах 40 минут. Смывать можно без использования шампуня. 7) 250гр. Водки и 250гр. Сухого чая смешать и настоять 2 часа. Процедить н наносить на кожу головы. Выдерживают 1 час. 8) 2ст. ложки базового масла смешать с 1 чайной ложкой тертого имбиря. Держать пол часа. Наносить только на корни. 9) 2ст. ложки касторки, по одной чайной ложке глицерина и яблочного уксуса, яичный желток. Смешать и нанести на волосы на пол часа. 10) 20гр. Петрушки залить 200гр. Водки. Настоять в тёмном месте 2 недели. Использовать в качестве лосьона для волос. Вместо петрушки можно взять крапиву или ромашку. Крапива больше подходит для тёмных волос, ромашка — для светлых.

Маски можно дополнительно обогатить жидкими витаминами. Для лучшего проникновения добавить Димексид из расчёта 1ст. ложка димексида на 2ст. ложки базового масла. Такие маски проверены временем и дают видимые результаты. Несмотря на всю натуральность и эффективность, все же имеют ряд противопоказаний:

Беременность и лактация. Так как компоненты действуют не только на кожу головы и волосы, но и проникают в организм.

Детский возраст.

Аллергии

Индивидуальная непереносимость составляющих масок.

Если следовать всем вышеперечисленным советам. Добросовестно относиться к приготовлению масок. Делать их регулярно — результат не заставит себя долго ждать. Ранее парикмахеры рассказали о полезной маске для волос.