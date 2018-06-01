«Что у нее в голове, если на голове радуга?» Мужской взгляд на окрашивание волос в яркие цвета

Подруги могут льстить, внутренний голос иногда ошибается, а стилист вообще творческий человек и живет в своем мире. Именно поэтому мы решили узнать мнение мужчин по поводу окрашивания волос в яркие цвета. Для чистоты эксперимента мы опросили мужчин разных профессий и возраста. Ну что, готовы узнать всю правду?

Участники дискуссии:

Артем, 21 год, музыкант

Дмитрий, 28 лет, программист

Александр, 35 лет, бизнесмен

Илья, 44 года, шеф-повар

Лимонный цвет: новая интерпретация классического блонда

Лимонный цвет — выбор ярких и решительных

Артем: «Круто же! Сразу видно, что девушка со вкусом, у нее есть свой взгляд на мир, отличный от безликой толпы. А это ваша знакомая?»

Дмитрий: «Ну не знаю… Если ей самой нравится, то ок, в целом нормально».

Александр: «Смотря сколько лет этой девушке. До 35 — это стильно и дерзко, мне нравится. После как-то уже неуместно. Но это у меня такое российское мышление, в Европе бы меня обвинили в дискриминации по возрасту. Эйджизм, кажется, называется».

Илья: «Мне такие девушки кажутся очень смелыми и решительными. Она выглядит как девушка из американских фильмов».

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Артем: «И этот вариант мне тоже нравится. Если у девушки еще голубые глаза — вообще космос!»

Дмитрий: «Да! Напоминает Мальвину. Нет, мои фантазии тут ни при чем, просто красиво. Честно».

Александр: «Смотрится стильно. Мне кажется, девушка с такими яркими волосами должна еще тщательно следить за внешностью — глаза красить правильно, помаду подбирать. Бывает так, что волосы шикарные, а лицо неухоженное. То есть ты ожидаешь увидеть некую куклу — и облом».

Илья: «О, у меня племянница в такой перекрасилась. Я сначала был в шоке, а потом присмотрелся — и вроде ничего. Но вид, конечно, очень необычный».

Rainbow hair: ярко, еще ярче!

Для самых загадочных девушек

Артем: «Нет, лимон мне нравился больше».

Дмитрий: «Получается, она собирает волосы — и как будто просто блондинка? Прикольно!»

Александр: «Я бы познакомился с такой девушкой, но не более. Непонятно, что у нее в голове, если на голове радуга. Пони, наверное. Это же модно сейчас?»

Илья: «Я бы подумал, что девушка просто временно покрасила волосы для какого-нибудь маскарада, например. Не знаю, и нравится, и нет».

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Артем: «Вы же сказали, что будете про яркие окрашивания спрашивать, нет?»

Дмитрий: «Да! Смотрится отлично».

Александр: «Красиво. Это я покажу своей девушке, которая мечтает перекраситься в розовый. По мне, если розовый, то только такой, без крайностей».

Илья: «Смотрится красиво и не выглядит как провокация. Такая девушка представляется мне нежной и женственной. К слову, девушек с такими волосами вижу очень много, такой цвет стал уже привычным».

Это провокация?

Артем: «Нет. Может, просто девушка на фото не в моем вкусе, но мне не очень».

Дмитрий: «Ой, это слишком. Вот предыдущий розовый гораздо лучше».

Александр: «Это что, ролевые игры? Окей, пусть у тебя будет парик такого цвета, чтобы примерять его для разнообразия. Дома. Раз в год».

Илья: «Смотрится совсем как детский сад. Ощущение, что она в детстве в куклы не наигралась. Или, как модно сейчас говорить, детская травма. Но это чисто мое мнение».

Галина Кропачева, парикмахер-модельер салона красоты «Альтер Эго»:

— Несмотря на растущую популярность радужного окрашивания, его вряд ли стоит рассматривать как постоянное и долговременное. Обычно его делают для вечеринки, чтобы дополнить образ, либо под настроение, чтобы развлечься.

Стоит помнить, что радужное окрашивание может сильно навредить волосам, так как для его профессионального исполнения волосы надо полностью обесцветить. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом и выясните, позволяет ли состояние ваших волос решиться на такую процедуру, и используется ли салоном щадящая технология обесцвечивания с добавлением SmartBond.

Добавление этого препарата в краску и последующий уход сохраняет связи белковых структур волоса, даже после полной депигментации локоны будут шелковистыми и здоровыми на вид. Процедура делает окрашивание несколько дороже. Но поверьте, вы сэкономите больше на последующих восстановительных уходах.

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